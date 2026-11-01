رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از انتقال دو زندانی ایرانی از زندان‌های ازبکستان به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، از انتقال دو تن از زندانیان ایرانی از زندان‌های ازبکستان به کشورمان خبر داد.

وی با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای حمایت از حقوق هموطنان ایرانی محبوس در خارج از کشور صورت گرفته است، افزود: انتقال این دو زندانی با همکاری مشترک وزارت دادگستری، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت امور خارجه انجام شده و افراد منتقل‌شده پس از انجام تشریفات قانونی و فرودگاهی، برای ادامه دوران محکومیت به زندان‌های استان تهران انتقال خواهند یافت.

جلالیان افزود: یکی از دو زندانی منتقل‌شده، در چارچوب قوانین داخلی جمهوری ازبکستان مشمول عفو قرار گرفته و بر همین اساس، پس از انتقال به کشورمان آزاد خواهد شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در پایان، انتقال محکومان ایرانی از خارج از کشور را از مصادیق اقدامات حمایتی و حقوق بشری دانست که با بهره‌گیری از ظرفیت موافقت‌نامه‌های دوجانبه و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان پیگیری وضعیت و بازگشت هموطنان محبوس در کشورهای دیگر را فراهم می‌کند.

برچسب ها: زندانی ، دادگستری
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