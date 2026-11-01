نظامیان رژیم صهیونیستی با ورود به نابلس و چند منطقه دیگر در کرانه باختری، چهار فلسطینی را بازداشت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری وفا روز یکشنبه گزارش داد نیرو‌های اسرائیلی وارد بخش قدیمی شهر نابلس شدند و در محله‌های اطراف و مرکز تجاری این شهر مستقر شدند.

در منطقه‌ای دیگر، نظامیان اسرائیلی پس از ایجاد ایست بازرسی و بازرسی خودرو‌ها در ورودی روستای النبی صالح در شمال‌غرب رام‌الله، به سوی این منطقه گاز اشک‌آور شلیک کردند. این اقدام موجب ترافیک شد، اما گزارشی از زخمی شدن افراد منتشر نشده است.

همچنین نیرو‌های اسرائیلی در جریان یورش به شهرک بورین در جنوب نابلس، چهار فلسطینی به نام‌های قاسم محمد نجار، محمود محمد نجار و دو برادر به نام‌های احمد و عبدالناصر عسوس را بازداشت کردند. نظامیان در جریان این عملیات چند خانه را نیز بازرسی کردند.

منبع: خبرگزاری وفا