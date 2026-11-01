مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد گفت: دوربین‌های نظارتی در محور‌های گلوگاهی استان یزد، ابزار تازه برای صیانت از حقوق دولت و ساماندهی حمل‌ونقل است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در نشستی با حضور محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، طرح رصد حمل محمولات معدنی از طریق دوربین‌های نظارتی مستقر در محور‌های گلوگاهی استان با هدف شناسایی محموله‌های فاقد بارنامه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابعاد اجرایی طرح و ظرفیت دوربین‌های نظارتی برای پایش تردد ناوگان حامل مواد معدنی بررسی شد و راهکار‌های عملیاتی لازم برای تسریع در اجرای این فرایند مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

اجرای این طرح با تمرکز بر شناسایی حمل‌ونقل غیرمجاز محمولات معدنی و کنترل جابه‌جایی بار فاقد بارنامه، می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای نظارت بر ناوگان باری، افزایش شفافیت در فرایند حمل‌ونقل و صیانت از حقوق دولت و فعالان قانونمند این حوزه باشد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پیگیری راهکار‌های اجرایی و فراهم‌سازی مقدمات عملیاتی شدن طرح در دستور کار قرار گرفت تا زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت سامانه‌های نظارتی برای ساماندهی حمل محمولات معدنی استان فراهم شود.
منبع؛ روابط عمومی

برچسب ها: دوربین های نظارتی پلیس ، مواد معدنی ، حمل و نقل جاده ای یزد
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