باشگاه خبرنگاران جوان ـ در نشستی با حضور محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد، طرح رصد حمل محمولات معدنی از طریق دوربین‌های نظارتی مستقر در محور‌های گلوگاهی استان با هدف شناسایی محموله‌های فاقد بارنامه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابعاد اجرایی طرح و ظرفیت دوربین‌های نظارتی برای پایش تردد ناوگان حامل مواد معدنی بررسی شد و راهکار‌های عملیاتی لازم برای تسریع در اجرای این فرایند مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

اجرای این طرح با تمرکز بر شناسایی حمل‌ونقل غیرمجاز محمولات معدنی و کنترل جابه‌جایی بار فاقد بارنامه، می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای نظارت بر ناوگان باری، افزایش شفافیت در فرایند حمل‌ونقل و صیانت از حقوق دولت و فعالان قانونمند این حوزه باشد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، پیگیری راهکار‌های اجرایی و فراهم‌سازی مقدمات عملیاتی شدن طرح در دستور کار قرار گرفت تا زمینه بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت سامانه‌های نظارتی برای ساماندهی حمل محمولات معدنی استان فراهم شود.

منبع؛ روابط عمومی