فرمانده انتظامی رشت از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی با سلاح گرم منجر به جرح یک شهروند به علت اختلاف مالی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت یکی از شهروندان، مأموران به محل اعزام شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد ضارب به دلیل اختلاف مالی با شلیک سلاح گرم شریک کاری خود را از ناحیه هر دو پا مجروح کرده و از محل متواری شده است. فرد مجروح توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از شناسایی و دستگیری متهم ۴۸ ساله با همکاری پلیس اطلاعات و امنیت و مأموران کلانتری کوچصفهان خبر داد و تصریح کرد: یک قبضه سلاح گلوله‌زنی گلنگدنی نیز از متهم کشف شد و این فرد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: اختلافات مالی ، عامل تیراندازی
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