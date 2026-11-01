باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - نشست مشترکی با حضور ملک‌محمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، علی توکلی گلپایگانی مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین سازمان ملی استاندارد ایران و سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد استان برگزار شد.

این نشست با محوریت بررسی مسائل و ظرفیت‌های همکاری در حوزه استاندارد، نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه تعاملات بین‌بخشی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان برگزار شد.

ملک‌محمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری، در این نشست با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد و ضرورت حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های پاک اظهار داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی و ظرفیت‌های طبیعی استان، اقدامات و برنامه‌های متعددی برای استقرار و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در نقاط مختلف چهارمحال‌وبختیاری انجام شده است.

وی افزود: با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۶۱۷ مگاوات خواهد رسید که این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تنوع‌بخشی به منابع تأمین برق و کمک به مدیریت ناترازی انرژی داشته باشد.

در ادامه این نشست، علی توکلی گلپایگانی مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و رعایت استانداردهای مرتبط در بخش‌های مختلف اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام برای رفع ناترازی انرژی، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف در تمامی بخش‌های اداری، صنعتی و خانگی است.

وی با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، بر ضرورت توجه به الزامات فنی و استانداردی در فرآیند تولید و مصرف انرژی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، اهمیت نقش استاندارد در بهبود کیفیت خدمات، افزایش اطمینان‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای ایمنی در حوزه‌های خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین حاضران با بررسی مسائل و ظرفیت‌های موجود، بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان مجموعه استاندارد و مدیریت اجرایی استان برای پیشبرد مأموریت‌های مرتبط با سازمان ملی استاندارد ایران تأکید کردند.

نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات و توجه به الزامات استاندارد در حوزه انرژی و فناوری‌های نوین، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در افزایش کیفیت خدمات، بهبود بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و فراهم‌سازی زمینه توسعه پایدار اقتصادی نقش‌آفرین باشد.

این نشست فرصتی برای طرح مسائل تخصصی، شناسایی ظرفیت‌های همکاری و تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی استان و سازمان ملی استاندارد ایران فراهم کرد تعاملی که با توجه به برنامه‌های استان در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و ضرورت مدیریت مصرف انرژی، اهمیت دوچندانی دارد.