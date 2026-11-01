باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس آلمان شامگاه شنبه، پس از وقوع درگیری‌های خشونت‌آمیز در چند شهر این کشور، بیش از ۲۰۰ نفر را بازداشت کرد.

این درگیری‌ها پس از برگزاری تظاهرات نسل زد (Gen Z) در شهر‌های مختلف آلمان و در پی تجمع‌های کوچک‌تر گروه‌های رادیکال در هامبورگ، فرانکفورت و برلین آغاز شد. برخی از این گروه‌ها با ایجاد موانع خیابانی با نیرو‌های پلیس درگیر شدند.

تظاهرات اصلی که با سازمان‌دهی ابتکار «Gen Z Regelt» در بیش از ۳۰ شهر برگزار شد، ده‌ها هزار جوان را به خیابان‌ها کشاند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش، حمایت در برابر رشد هزینه‌های زندگی و مخالفت با طرح‌های احیای خدمت سربازی اجباری بودند.

با تاریک شدن هوا، گروه‌های رادیکال در بخش‌های دیگری از شهر‌ها تجمع‌های کوچک‌تری برگزار کردند و با برپایی موانع خیابانی، بر شدت تنش‌ها افزودند. پس از ورود پلیس برای مهار وضعیت، برخی از معترضان به سوی مأموران سنگ، بطری و مواد آتش‌بازی پرتاب کردند و نیرو‌های پلیس نیز در چند نقطه از خودرو‌های آب‌پاش و واحد‌های ویژه استفاده کردند.

سرقت سلاح از فروشگاه اسلحه در فرانکفورت

در فرانکفورت، گروه‌هایی نقاب‌دار که در تظاهرات اصلی نسل زد حضور نداشتند، با شکستن شیشه مغازه‌ها به غارت فروشگاه‌ها، از جمله یک فروشگاه اسلحه، دست زدند.

پلیس اعلام کرد این افراد پس از شکستن شیشه‌های فروشگاه، دست‌کم دو قبضه سلاح گرم سرقت کردند؛ اما مأموران پیش از گسترش بیشتر حادثه مداخله کردند.

به گفته پلیس، یک مظنون بازداشت و سلاح‌های سرقت‌شده نیز کشف شدند.

همچنین یک خودروی پلیس در جریان ناآرامی‌ها آسیب دید و شیشه‌های آن شکسته و لاستیک‌هایش پنچر شد.

مقام‌های محلی از بیش از ۳۰ بازداشت موقت و خسارات گسترده به اموال خبر دادند. ناآرامی‌ها تا ساعات اولیه روز یکشنبه ادامه داشت.

بازداشت ۱۲۰ نفر و زخمی شدن ۱۱ مأمور در هامبورگ

پلیس هامبورگ اعلام کرد خشونت‌ها پس از پایان تظاهرات اصلی در حدود ساعت ۱۷ روز شنبه به وقت محلی آغاز شد.

به گفته مقام‌ها، پس از آنکه معترضان سیاه‌پوش و برخی افراد با صورت‌های پوشیده در نزدیکی پایانه مرکزی اتوبوس، موانع آتش‌گرفته ایجاد کردند، ۱۲۰ نفر بازداشت شدند.

پلیس اعلام کرد این گروه‌ها با پرتاب سنگ، بطری و مواد آتش‌بازی به مأموران حمله کردند که در نتیجه آن ۱۱ مأمور زخمی شدند.

آتش‌سوزی‌های کوچک و ناآرامی‌ها در مناطق شرقی شهر نیز در طول شب ادامه یافت.

بازداشت ۵۶ نفر در درگیری‌های برلین

در برلین، پلیس در جریان تجمعی شامگاهی در منطقه میته، به‌طور موقت تا ۵۶ نفر را بازداشت کرد. این تجمع جدا از گردهمایی مسالمت‌آمیزی بود که پیش‌تر در نزدیکی دروازه براندنبورگ برگزار شده بود.

پلیس اعلام کرد ۲۷ مأمور در جریان درگیری‌ها جراحات جزئی برداشتند. معترضان سنگ، بطری، تخم‌مرغ و مواد آتش‌بازی به سوی نیرو‌های پلیس پرتاب کردند.

همچنین تظاهرکنندگان مسیر یک تراموا را مسدود کردند که این اقدام موجب شد مقام‌ها راهپیمایی را پیش از رسیدن به مقصد تعیین‌شده متوقف کنند.

درگیری در کلن و محکومیت خشونت‌ها

در شهر کلن نیز پلیس پس از درگیری گروه‌های کوچک با مأموران در نزدیکی کلیسای جامع شهر و پرتاب بطری و مواد آتش‌بازی، دست‌کم پنج نفر را بازداشت کرد.

یوهانس هرمانس، رئیس پلیس کلن، با محکوم کردن خشونت‌ها گفت گروه‌های افراطی تظاهرات مسالمت‌آمیز را مختل کرده‌اند.

وی اظهار داشت: «مایه تأسف است که جوانانی که می‌خواستند به‌صورت مسالمت‌آمیز برای آینده خود تظاهرات کنند، با نفوذ افراطی‌هایی روبه‌رو شدند که چیزی جز خشونت در سر نداشتند.»

رئیس پلیس کلن همچنین از شرکت‌کنندگانی که رفتار مسالمت‌آمیز خود را حفظ کردند و از خشونت‌ها فاصله گرفتند، قدردانی کرد.

تا ساعات اولیه روز یکشنبه، وضعیت در شهر‌های آسیب‌دیده تا حد زیادی آرام شده بود؛ با این حال، پلیس تحقیقات درباره حوادث و ارزیابی میزان خسارات وارده به اموال را ادامه می‌داد.

منبع: خبرگزاری آناتولی