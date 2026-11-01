درراستای تسهیل ارائه خدمات ارتباطی به واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی این واحد‌ها هوشمندسازی می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تسهیل ارائه خدمات ارتباطی به واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و با توجه به ضرورت استمرار همکاری و توسعه خدمات مبتنی بر زیرساخت‌های نوین ارتباطی، الحاقیه شماره یک تفاهم‌نامه همکاری این سازمان و شرکت مخابرات ایران به امضای طرفین رسید.

این الحاقیه طی مراسمی با حضور معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه، به امضای طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و محمد جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران رسیده است. 

تمدید دوساله تفاهم‌نامه و گسترش دامنه همکاری‌ها

بر اساس این الحاقیه، مدت اعتبار تفاهم‌نامه همکاری قبلی، از تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ به مدت دو سال و تا ۱۹ اسفند ۱۴۰۶ تمدید شده است.

همچنین با اصلاح موضوع تفاهم‌نامه، ارائه خدمات دیجیتال و هوشمندسازی به زمینه‌های همکاری دو مجموعه افزوده شده است.

بر اساس مفاد این الحاقیه، طرفین متعهد شده‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ امضای آن، جزئیات اجرایی همکاری را در قالب یک دستورالعمل مشترک تدوین و تنظیم کنند.

این دستورالعمل شامل تعیین فهرست‌بهای مصوب شرکت مخابرات ایران و هزینه خدمات ارتباطی، مخابراتی، دیجیتال و هوشمندسازی، طراحی شبکه‌ها و سامانه‌ها و نظارت بر عملیات اجرایی خواهد بود.

همچنین نحوه اعمال تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده از سوی شرکت مخابرات ایران، متناسب با نوع خدمات و در محدوده ۲۰ تا ۵۰ درصد برای عملیات اجرایی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش سازمان، در دستورالعمل مشترک مشخص خواهد شد.

طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در این مراسم با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفی زیرساخت‌های صنعتی اظهار کرد: در حوزه ارتقای کیفیت زیرساخت‌های صنعتی برنامه‌ریزی کرده‌ایم که یکی از محورهای مهم آن، توسعه ارتباطات و فراهم‌سازی بسترهای ارتباطی است؛ چراکه هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی بدون ایجاد و تکمیل این زیرساخت‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: سازوکار اجرایی تفاهم‌نامه در قالب دستورالعمل تدوین خواهد شد تا زمینه اجرای لازم‌الاجرای آن فراهم شود. همچنین سازوکارهای استانی نیز پیش‌بینی شده است تا فرایند اجرای تفاهم‌نامه در استان‌ها با شفافیت و انسجام بیشتری دنبال شود.

لاهوتی اشکوری با اشاره به تحولات سریع در عرصه تجارت، ارتباطات و صنعت تصریح کرد: در عصر جدید، چاره‌ای جز فراهم‌کردن زمینه‌ها و زیرساخت‌های لازم نداریم تا بتوانیم همپای تحولات جهانی حرکت کنیم و در عرصه رقابت حضور مؤثر داشته باشیم.

محمد جعفرپور، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این مراسم با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده میان دو مجموعه در حوزه شهرک‌های صنعتی و صنایع گفت: در این زمینه، با همکاری دو مجموعه اقدامات و اتفاقات خوبی رقم خورده است.

وی ارتباطات را بستر توسعه کسب‌وکارها دانست و افزود: رئیس‌جمهور بر توسعه اتصال فیبر نوری، به‌ویژه برای کسب‌وکارها و شهرک‌های صنعتی، تأکید دارند و شرکت مخابرات ایران نیز اتصال فیبر نوری را به‌عنوان یک تعهد در دستور کار قرار داده است. در حوزه شهرک‌های صنعتی اقدامات خوبی انجام شده و باید مسیر را به‌گونه‌ای ادامه دهیم که پوشش اتصال فیبر نوری برای واحدهای صنعتی به ۱۰۰ درصد برسد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: پس از فراهم‌شدن زیرساخت اتصال، باید خدمات موردنیاز نیز توسعه یابد تا امکان اجرای اتوماسیون صنعتی و هوشمندسازی در شهرک‌های صنعتی فراهم شود.

شایان ذکر است تدوین شیوه‌نامه اجرایی برای عملیاتی‌کردن تفاهم‌نامه در مجموعه‌های استانی و واحدهای تابعه، ایجاد سازوکار تبادل آمار، اطلاعات و گزارش‌دهی دوره‌ای حداقل به‌صورت فصلی و همچنین پیش‌بینی فرایند عارضه‌یابی و رفع نقاط ضعف در ارائه خدمات به شهرک‌ها، از دیگر مواردی است که در این الحاقیه مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش دیگری از الحاقیه، نحوه محاسبه هزینه‌های اجرای تفاهم‌نامه‌های اجرایی استانی نیز مشخص شده است. بر این اساس، با امضای تفاهم‌نامه اجرایی استانی تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، هزینه‌های اجرا بر مبنای فهرست‌بهای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ شرکت مخابرات ایران محاسبه می‌شود.

همچنین با امضای این تفاهم‌نامه‌ها از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه ۱۴۰۶، فهرست‌بهای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه هزینه‌ها خواهد بود.

مطابق این الحاقیه، تخفیف‌های مصوب و اعطایی شرکت مخابرات ایران نیز پس از محاسبه مبالغ بر اساس فهرست‌بهای مربوطه، در هزینه نهایی اعمال خواهد شد.

بر اساس مفاد توافق‌شده، نمایندگان طرفین مسئولیت احصا، تدوین و ابلاغ جزئیات اجرایی مورد نیاز برای اجرای تفاهم‌نامه را بر عهده دارند

برچسب ها: تولید ا ، شهرک صنعتی
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