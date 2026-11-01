باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - عباس زارع مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمن‌سازی و استانداردسازی تاسیسات گرمایشی مدارس استان گفت: در این مدت ۷ هزار و ۴۸۵ کلاس درس در قالب ۳۶۹ مدرسه مشمول طرح استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی قرار گرفتند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران با اشاره به وضعیت ایمنی مدارس استان تهران افزود: مدارس استان تهران فاقد سیستم گرمایشی با شعله مستقیم هستند و اگر موردی نیز گزارش شود، مربوط به مدارس دولتی نیست؛ چرا که تاییدیه‌های لازم از سوی دو اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و شهرستان‌های تهران اخذ شده و تاکنون مورد خاصی از سوی این ادارات اعلام نشده است.

زارع تصریح کرد: در قالب این طرح، موتورخانه‌های مستهلک مدارس شامل لوله‌کشی، تجهیزات داخلی موتورخانه، دیگ و پمپ‌ها به‌طور کامل اورهال (بازسازی اساسی) و نوسازی شده‌اند.