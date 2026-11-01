باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - علی نفیسی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان جوجه ریزی ۳۴ هزار و ۱۳۸ قطعه مرغ مادر گوشتی در این شهرستان انجام شده که پیش‌بینی می‌شود از این میزان، چهار میلیون و ۳۸۹ هزار و ۱۲۰ قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی تولید و روانه مرغداری‌های گوشتی استان و کشور شود.

او افزود: این جوجه‌ریزی در راستای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار صنعت طیور شهرستان انجام شده و با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ظرفیت تولید جوجه یک‌روزه گوشتی در عباس‌آباد به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

نفیسی با اشاره به اهداف این طرح، گفت: تأمین بخشی از نیاز استان مازندران و سایر استان‌های کشور به جوجه یک‌روزه گوشتی، کاهش وابستگی به واردات، ایجاد اشتغال پایدار در زنجیره تولید طیور و حمایت از مرغداران منطقه از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد افزود: واحد‌های مرغ مادر گوشتی شهرستان با رعایت کامل استاندارد‌های بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان این مدیریت فعالیت می‌کنند و تولید جوجه یک‌روزه با کیفیت مطلوب، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری مرغداری‌های گوشتی دارد.

نفیسی گفت: توسعه صنعت مرغ مادر گوشتی و تولید جوجه یک‌روزه، از ارکان اساسی تأمین گوشت مرغ مورد نیاز کشور است و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد با تمام ظرفیت از سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش حمایت می‌کند تا زمینه رونق تولید و اشتغال پایدار فراهم شود.

او در پایان با تأکید بر اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی، افزود: تولید جوجه یک‌روزه گوشتی با کیفیت، زیربنای افزایش تولید گوشت مرغ و تنظیم بازار است و حمایت از مرغداران و تولیدکنندگان در این حوزه، گامی مهم در جهت خودکفایی، پایداری امنیت غذایی و بهبود معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی به شمار می‌رود.