باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در نشست مشترک با محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن که با حضور علمدار یزدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری برگزار شد، مجموعه‌ای از مطالبات و پیشنهاد‌های استان در حوزه تأمین مالی بخش صنعت، حمایت از واحد‌های تولیدی و تسهیل فرآیند‌های بانکی را مطرح کرد و خواستار پیگیری این موضوعات در چهار محور شد.

تأمین مالی زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک یزد

بابایی با اشاره به جایگاه صنعتی و معدنی استان یزد در کشور، اظهار کرد: یزد از نظر تعداد واحد‌های صنعتی، چهارمین و از نظر فعالیت‌های معدنی، دومین استان کشور است و حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت نساجی و پوشاک در استان گفت: این صنعت از ظرفیت‌های مهم اقتصادی یزد به شمار می‌رود و با اسناد آمایش سرزمین استان انطباق دارد.

استاندار یزد افزود: بیش از ۲ هزار واحد صنعتی فعال در این حوزه فعالیت می‌کنند و سهم ۲۷ درصدی از تولیدات کشور دارند.

بابایی با بیان اینکه توسعه این صنعت به تأمین مالی متناسب با ظرفیت‌های زنجیره تولید نیاز دارد، خواستار اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تأمین مالی زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک استان شد.

اختصاص حداقل ۱۰ درصد منابع بانکی استان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید

بابایی با اشاره به وجود بیش از ۸۰۰ طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در استان، اظهار کرد: تأمین مالی این طرح‌ها می‌تواند زمینه تکمیل پروژه‌ها، افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال را فراهم کند.

وی خواستار اختصاص حداقل ۱۰ درصد از منابع بانکی استان به طرح‌های معرفی‌شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بدون الزام به میانگین صددرصدی حساب شد.

تسریع در پرداخت تسهیلات منابع بازگشتی تبصره ۲ قانون بودجه

استاندار یزد با اشاره به تسهیلات منابع بازگشتی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مبلغ ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از این منابع برای بخش صنعت یزد اختصاص یافته و بانک صنعت و معدن به‌عنوان بانک عامل تعیین شده است.

بابایی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از این منابع همچنان در مرحله بررسی یا پرداخت قرار دارد، خواستار تسریع در ارزیابی طرح‌ها و پرداخت تسهیلات شد.

وی افزود: با توجه به محدودیت زمانی جذب منابع، افزایش هزینه‌های نهاده‌ها و تجهیزات، شرایط ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای و کاهش ارزش پول ملی، تسریع در تعیین تکلیف این تسهیلات اهمیت دارد.

تقویت حمایت بانکی از واحد‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی صنایع

بابایی در بخش دیگری از مطالبات استان، خواستار تقویت همکاری بانک صنعت و معدن با کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شد.

وی اظهار کرد: تفویض اختیارات لازم به مدیر شعبه استانی بانک می‌تواند روند تعامل با این کارگروه و رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی را تسهیل کند.

استاندار یزد همچنین با اشاره به مشکلات واحد‌های صنعتی دارای تسهیلات ارزی، خواستار حمایت از این واحد‌ها شد تا پیش از تعیین تکلیف نهایی وضعیت تسهیلات، با محدودیت‌های حقوقی و بانکی مواجه نشوند و فعالیت جاری آنها دچار اختلال نشود.

بابایی در ادامه به واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده یا واحد‌هایی که ظرفیت تولید آنها در پی پیامد‌های جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم کاهش یافته است، اشاره کرد و خواستار حمایت بانکی از این واحد‌ها تا زمان عادی‌شدن شرایط اقتصادی و بازسازی ظرفیت تولیدی آنها شد.

وی همچنین بر ضرورت رفع تأخیر‌های موجود در پرداخت تسهیلات و رسیدگی به سایر موانع بانکی با در نظر گرفتن نیاز‌های فعالان صنعتی و حساسیت شرایط مالی سال جاری تأکید کرد.