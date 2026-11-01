گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0634\u0627\u0639\u0631 \u0637\u0646\u0632\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0628\u06af\u0648\u0628\u062e\u0646\u062f\u00bb \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0646\u0633\u06cc\u0645\u060c \u06af\u0641\u062a\u06af\u0648\u06cc \u06cc\u06a9 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0646\u0633\u0644 \u0632\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u062d\u06a9\u06cc\u0645 \u0627\u0628\u0648\u0627\u0644\u0642\u0627\u0633\u0645 \u0641\u0631\u062f\u0648\u0633\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0642\u0627\u0644\u0628 \u0634\u0639\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f.\n