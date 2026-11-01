باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت آموزشی
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

شاعر طنزپرداز کشورمان، گفتگوی حکیم ابوالقاسم فردوسی با یک جوان نسل زد را به صورت شعر بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران - محمد سلامی، شاعر طنزپرداز کشورمان در برنامه «بگوبخند» شبکه نسیم، گفتگوی یک جوان نسل زدی با حکیم ابوالقاسم فردوسی را در قالب شعر بیان کرد.

مطالب مرتبط
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
young journalists club

فراخوان همایش «بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در سیر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی» منتشر شد

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
young journalists club

چاپ کتاب مثنوی معنوی یَه بیر گیریش در مراغه

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
young journalists club

شرح مولانا از خلوت با خدا

پربیننده‌ترین‌ها
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
۹۷۰

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم
۸۲۹

ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم
۷۹۱

آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم
۵۵۲

از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم
۵۰۷

هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمدجواد
۱۷:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
عالی.
۰
۰
پاسخ دادن