مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی، توسعه زیرساخت‌های برق‌رسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن را یکی از اقدامات شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان تهران عنوان کرد و گفت: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در این طرح با سرمایه‌گذاری حدود پنج و نیم همت دنبال شده است.

وی افزود: در همین مدت، حدود ۴۰ کیلومتر شبکه برق‌رسانی احداث شده که شامل حدود ۲۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۲۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف است. همچنین ۱۳۰ پست هوایی نصب شده و ۱۴ کیلومتر شبکه روشنایی معابر نیز به اجرا درآمده است.
 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تاکید کرد: این اقدامات با هدف فراهم‌کردن زیرساخت‌های مورد نیاز سکونت در واحدهای نهضت ملی مسکن و تأمین برق پایدار برای متقاضیان انجام شده است.
 
منبع: وزارت نیرو
برچسب ها: تامین برق ، مسکن مهر ، تولید برق
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