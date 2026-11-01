آتش نشانان رشت پیکر بی‌جان یک زن را امروز در تالاب عینک این شهر کشف کرده و به نیروی انتظامی حاضر در محل تحویل دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: امروز (یکشنبه ۱۰ آیان ماه) در پی مشاهده یک مورد غرق‌شدگی در تالاب عینک واقع در بلوار شهید افتخاری این شهر و حضور نیروی انتظامی، ۴ مأمور ایستگاه ۱۳ آتش نشانی با یک خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل و بررسی دقیق محدوده، پیکر بی‌جان زنی حدود ۴۸ ساله که در فاصله ۳ متری از حاشیه تالاب قرار داشت را از آب خارج کرده و به مأموران انتظامی و خانواده متوفی تحویل دادند.

شناسایی هویت متوفی با حضور خانواده

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان نیز اعلام کرد: ساعاتی پیش در پی دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی در محل حادثه حضور یافتند.

با حضور تیم‌های انتظامی و امدادی در صحنه، بررسی‌های اولیه انجام شد و با حضور همسر و فرزندان متوفی، پیکر بی‌جان این زن ۴۸ ساله مورد شناسایی قرار گرفت.

بررسی‌های پلیس در خصوص ابعاد و علت این حادثه ادامه دارد و نتیجه نهایی پس از بررسی‌های تخصصی، متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

برچسب ها: آتش نشانی رشت ، تالاب عینک رشت
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