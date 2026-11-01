باشگاه خبرنگاران جوان - سید ابراهیم حسینی در دیدار مدیریت ارشد شهری شیراز با دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های شیراز، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با اشاره به چشم‌انداز‌های پیش‌روی مدیریت شهری اظهار کرد: شورای ششم از ابتدای فعالیت خود چهار آرزوی بزرگ و راهبردی را برای آینده شیراز دنبال کرده است که نخستین آن، تدوین سندی جامع برای مشخص شدن مسیر حرکت و آینده این شهر با توجه به جایگاه سومین حرم اهل‌بیت (ع) بوده است.

او با بیان اینکه سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت (ع) با افق ۲۰ ساله تدوین شده است، افزود: این سند به تصویب شورای فرهنگ عمومی استان به ریاست نماینده محترم ولی‌فقیه رسیده و مراحل تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی استان نیز دنبال شده است. این سند می‌تواند نقشه راه حرکت شیراز در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، قضایی، امنیتی، شهرسازی و عمرانی باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با دعوت از دانشجویان و نخبگان دانشگاهی برای مطالعه این سند و ارائه دیدگاه‌های کارشناسی خود، تصریح کرد: این سند حاصل یک کار مطالعاتی و تخصصی با مشارکت مرکز استنادی جهان اسلام است و انتظار داریم جامعه دانشگاهی نیز با مطالعه دقیق آن، در تکمیل و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده مشارکت کند.

حسینی دومین آرزوی مدیریت شهری را تبدیل شیراز به عروس شهر‌های ایران از نظر ظاهر و باطن دانست و خاطرنشان کرد: سومین هدف، قرار گرفتن شیراز در میان ۱۰۰ شهر برتر جهان است؛ ظرفیتی که با توجه به پیشینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی این شهر، دستیابی به آن دور از انتظار نیست.

وی چهارمین هدف را شکل‌گیری مکتب مدیریت شهری شیراز عنوان کرد و گفت: شیراز در حوزه‌های شعر، عرفان، فلسفه، معماری و شهرسازی دارای مکتب و هویت مشخص است و شایسته است در حوزه مدیریت شهری نیز بتواند الگویی قابل ارائه در سطح ملی و بین‌المللی خلق کند.

سومین حرم اهل‌بیت (ع)؛ جایگاهی فراتر از یک عنوان

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب در سفر سال ۱۳۸۷ به شیراز بر جایگاه این شهر به‌عنوان سومین حرم اهل‌بیت (ع)، اظهار کرد: این عنوان نباید صرفاً در حد یک نام یا یک مجموعه مذهبی محدود شود؛ بلکه شیراز باید با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی، علمی، تاریخی و تمدنی خود به الگویی در سطح کشور، جهان اسلام و حتی عرصه بین‌المللی تبدیل شود.

حسینی با اشاره به ضرورت آشنایی بیشتر نسل جوان با بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر تاریخی ایشان به فارس، از دانشجویان خواست این بیانات را با دقت مطالعه کنند تا ابعاد و جایگاه واقعی مأموریت سومین حرم اهل‌بیت (ع) را بهتر بشناسند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه این رویکرد محدود به یک مکان یا مجموعه مذهبی خاص نیست، گفت: سند سومین حرم اهل‌بیت (ع) نگاهی جامع به آینده شیراز دارد و باید همه ظرفیت‌های شهر در مسیر تحقق این جایگاه به کار گرفته شود.

بودجه شهرداری شیراز بر مبنای سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت (ع)

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به پیوند برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی مدیریت شهری اظهار کرد: شورای اسلامی شهر وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تصویب بودجه را بر عهده دارد و پروژه‌های اجرایی شهرداری نیز بر اساس همین برنامه‌ها و با هماهنگی مجموعه مدیریت شهری تعریف و اجرا می‌شوند.

حسینی افزود: بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری شیراز بر مبنای سند راهبردی سومین حرم اهل‌بیت (ع) تدوین شده و در این زمینه، برنامه‌ریزی بلندمدت و تعیین اولویت‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به برخی انتقاد‌های مطرح‌شده از سوی دانشجویان درباره وضعیت فرهنگی و مذهبی شهر و میزان تحقق اهداف سومین حرم اهل‌بیت (ع)، ضمن استقبال از نقد‌های صریح و کارشناسی آنان گفت: وجود مشکلات و کاستی‌ها قابل انکار نیست، اما برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری باید ابعاد مختلف موضوع، سابقه تاریخی شهر، شرایط اجرایی و میزان پیشرفت اقدامات را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

حسینی با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت مسائل و عقب‌ماندگی‌های شهری با بیش از هزار سال سابقه و گستره‌ای بالغ بر ۲۵ هزار هکتار، در مدت پنج سال به‌طور کامل برطرف شود، افزود: آنچه اهمیت دارد، اصلاح جهت‌گیری‌ها، حرکت بر اساس برنامه و تلاش مستمر برای رفع مشکلات است.

تحقق ۱۰۳ درصدی بودجه و ۹۳ همت قرارداد سرمایه‌گذاری در شورای ششم

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به عملکرد مالی و اقتصادی شهرداری شیراز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، شهرداری شیراز توانسته است ۱۰۳ درصد بودجه مصوب خود را محقق کند؛ در حالی که بسیاری از شهرداری‌های کشور با محدودیت‌هایی در تحقق منابع مالی و اجرای برنامه‌های مصوب مواجه بوده‌اند.

وی همچنین از انعقاد حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان قرارداد سرمایه‌گذاری در چهار سال گذشته خبر داد و این رقم را در مقایسه با دوره‌های گذشته، بیانگر تغییر رویکرد مدیریت شهری در استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی دانست.

حسینی با اشاره به افزایش ظرفیت بودجه شهرداری شیراز از حدود ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های بزرگ شهری نیازمند منابع مالی پایدار است و مدیریت شهری تلاش کرده با کاهش وابستگی به عوارض پرداختی شهروندان و استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، مسیر جدیدی برای تأمین منابع مالی شهر ایجاد کند.

الزام پروژه‌های بزرگ شهری به داشتن پیوست فرهنگی

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه به اقدامات شورای ششم در حوزه فرهنگ و عدالت اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم این دوره، تصویب الزام شهرداری به رعایت پیوست فرهنگی برای پروژه‌های شهری است؛ موضوعی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود.

وی افزود: در حال حاضر برای شش پروژه بزرگ شهری، با مشارکت استادان و متخصصان دانشگاهی، مطالعات و پیوست فرهنگی در حال تهیه است تا آثار اجتماعی و فرهنگی پروژه‌ها پیش از اجرا مورد بررسی قرار گیرد.

تخصیص ۳ درصد بودجه عمرانی به محرومیت‌زدایی؛ تأکید شورای ششم بر توسعه متوازن محلات شیراز

حسینی همچنین با اشاره به توجه ویژه شورای ششم به مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: بر اساس مصوبات شورا، سه درصد از بودجه عمرانی شهرداری به محرومیت‌زدایی اختصاص یافته و سه درصد دیگر نیز برای احیای محلات با محوریت مساجد در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه عدالت در توزیع امکانات و خدمات شهری از اولویت‌های مدیریت شهری است، ادامه داد: توجه به محلات، تقویت مساجد، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، ساخت یادمان‌های شهدا و ایجاد فضا‌های فرهنگی از جمله اقداماتی است که در این دوره دنبال شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به احداث ۱۴ یادمان شهدا و شهدای گمنام با مشارکت شورا و شهرداری گفت: برخی از این یادمان‌ها در قالب مجموعه‌های فرهنگی، حسینیه و فضا‌های اجتماعی طراحی و اجرا شده‌اند و این اقدامات بخشی از مسئولیت فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری به شمار می‌روند.پ

حسینی همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر مدیریت شهری با دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانشجویی خاطرنشان کرد: دغدغه‌های دانشجویان درباره آینده شیراز، مسائل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی شهر کاملاً ارزشمند است. مدیران شهری خود را بی‌نیاز از نقد نمی‌دانند و معتقدیم برای رسیدن شیراز به جایگاه شایسته خود باید با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و جوانان دلسوز شهر، مسیر پیشرفت را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.

منبع: شهرداری شیراز