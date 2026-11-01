باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، صبح امروز در نشست خبری به تشریح برنامه‌های اعتکاف ماه رجب پرداخت و اظهارکرد: اعتکاف یکی از مهم‌ترین رویداد‌های پس از انقلاب اسلامی است که به برکت خون شهدا در کشور ما رشد و توسعه یافته و لازم است این سنت حسنه در جهان اسلام نیز تبیین و گسترش یابد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، تصریح کرد: اعتکاف در دوران زعامت امام خمینی (ره) به رشد و بلوغ رسید و ایشان احیاگر این عمل عبادی ارزشمند بودند.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با اشاره به شعار اعتکاف امسال با عنوان «اعتکاف راهبرد امام شهید و رسالت امت» خاطرنشان کرد: برنامه‌های معارفی و فرهنگی بر اساس همین شعار طراحی شده است.

وی مسجد جامع گوهرشاد را از کهن‌ترین اماکن برگزاری اعتکاف در جهان اسلام دانست و افزود: سال گذشته بیش از ۹۰ هزار نفر برای حضور در اعتکاف اعلام آمادگی کردند که ظرفیت حرم مطهر پاسخگوی همه آنها نبود؛ امسال تدابیری برای توسعه کمی ظرفیت اندیشیده شده است.

شریعتی‌نژاد از حضور غیرایرانیان، نوجوانان و برگزاری ویژه‌برنامه‌های اختصاصی برای آنها خبر داد و گفت: ایستگاه‌های مطالعه امسال به آثار امام خمینی (ره) در حوزه تفسیر اختصاص یافته و بیش از ۱۰۰ جلد کتاب از ایشان در دسترس معتکفین قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به میزبانی حرم مطهر از مزار مطهر امام راحل در ایام اعتکاف، اظهار داشت: کتاب محوری اعتکاف امسال با محوریت سیره زندگی امام خمینی (ره) انتخاب شده و مسابقه کتابخوانی نیز برگزار خواهد شد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی از حضور شبانه‌روزی اساتید معارف برای پاسخگویی به سوالات شرعی، اعتقادی و مشاوره‌ای معتکفین خبر داد و افزود: حلقه‌های معرفت برای هر ۵۰ نفر و جلسات تفسیر قرآن، صحیفه سجادیه و نهج‌البلاغه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جنگ تمام‌عیار جبهه استکبار علیه کشورمان تصریح کرد: دو جلسه روشنگری با محتوای مسائل روز برای معتکفین پیش‌بینی شده و هر شب ساعت ۲۱ معتکفین در تجمعات میدانی و حماسی مسجد گوهرشاد شرکت خواهند کرد.

شریعتی‌نژاد سه مراسم اصلی اعتکاف را برشمرد و گفت: مراسم ورود معتکفین در شب ۱۳ ماه رجب همزمان با میلاد امیرالمؤمنین (ع)، ویژه‌برنامه شب ارتحال در شب ۱۵ ماه رجب و مهم‌ترین برنامه، مراسم اعمال‌ام داوود در غروب روز ۱۵ ماه رجب برگزار می‌شود. امسال روز پایانی اعتکاف مصادف با روز جمعه است و معتکفین همراه با نمازگزاران در نماز جمعه شرکت کرده و صفوف نماز جمعه به مسجد گوهرشاد متصل خواهد شد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از نماز جمعه اعمال‌ام داوود آغاز و در بخش پایانی حدود ساعت ۱۶ دعای‌ام داوود با قرائت مداح اهل بیت حاج مهدی سروری قرائت خواهد شد و مراسم وداع نیز پس از نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که دعای معتکفین موجب نصرت الهی، سربلندی اسلام و مسلمین، پیروزی جبهه حق و نابودی استکبار جهانی شود و اعتکاف مسجد گوهرشاد به الگویی برای جهان اسلام تبدیل شود.