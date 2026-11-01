باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی روز یکشنبه در سومین جلسه استانی قرارگاه بعثت که با حضور استاندار کردستان، فرماندهان سپاه، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: تجمعات مردمی یکی از راهبرد‌های اساسی در شرایط کنونی است و نباید متوقف شود.

وی با بیان اینکه این اجتماعات باید با حفظ اصالت و ماهیت مردمی برگزار شوند، افزود: مردمی بودن برنامه‌ها به معنای کنار گذاشتن ظرفیت دستگاه‌های اجرایی نیست و مسئولان باید با هماهنگی و روحیه جهادی از این حرکت حمایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان بر ضرورت تقویت محتوای برنامه‌ها، استفاده از سخنرانان توانمند و وحدت‌آفرین و پرهیز از طرح موضوعات تفرقه‌انگیز تأکید کرد و گفت: مدیریت زمان، کوتاه‌تر شدن مدت تجمعات و اتخاذ تدابیر مناسب برای برگزاری برنامه‌ها در شرایط سرد سال، می‌تواند به افزایش کیفیت و مشارکت مردم کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی همچنین با اشاره به تجربه واگذاری میزبانی هفتگی تجمعات سنندج به دستگاه‌های اجرایی، این اقدام را زمینه‌ساز تنوع برنامه‌ها و حضور بیشتر خانواده‌ها و نوجوانان دانست و خواستار اجرای این الگو در سایر شهرستان‌ها شد.

وی در ادامه بر تشکیل و برگزاری منظم جلسات قرارگاه بعثت در شهرستان‌ها تأکید کرد و افزود: مسائل، ظرفیت‌ها و راهکار‌های تقویت تجمعات باید به‌صورت میدانی و متناسب با شرایط هر شهرستان بررسی شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان از همراهی استاندار، فرمانداران، فرماندهان سپاه، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید و استمرار تجمعات مردمی در نقاط مختلف استان قدردانی کرد.