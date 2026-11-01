رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با مخاطرات طبیعی، وضعیت مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در آرامستان بهشت احمدی را از نزدیک بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ارتقای آمادگی زیرساختی، افزایش تاب‌آوری مجموعه در برابر مخاطرات طبیعی و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی در زمان بارندگی‌های شدید، جلسه شورای مدیران سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز این هفته به‌صورت بازدید میدانی در آرامستان بهشت احمدی برگزار شد.

رضا جاویدی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز، به همراه معاونان و جمعی از مدیران و کارشناسان، با حضور در بخش‌های مختلف آرامستان بهشت احمدی، وضعیت جوی‌های آب، مسیر‌های هدایت و عبور آب‌های سطحی و نقاط مستعد انسداد و آب‌گرفتگی را مورد بررسی و ارزیابی میدانی قرار دادند.

جاویدی در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات احتمالی در شرایط جوی نامساعد اظهار داشت: آمادگی در برابر بارندگی‌های شدید و شرایط بحرانی، نیازمند شناسایی به‌موقع نقاط آسیب‌پذیر، بررسی مستمر زیرساخت‌ها و رفع موانع احتمالی در مسیر عبور آب‌های سطحی است. ارتقای تاب‌آوری زیرساختی مجموعه، مستلزم برنامه‌ریزی، اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی مستمر میان واحد‌های تخصصی است تا بتوانیم در زمان وقوع مخاطرات طبیعی، ضمن حفظ ایمنی شهروندان و کارکنان، تداوم خدمات‌رسانی را تضمین کنیم.

در این بازدید ضمن بررسی وضعیت موجود، موضوعاتی همچون لایروبی و پاک‌سازی جوی‌ها، رفع انسداد مسیر‌های انتقال آب، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و ضرورت ساماندهی و بهسازی مسیر‌های هدایت آب‌های روان را بررسی کردند.

همچنین بر هماهنگی واحد‌های اجرایی و فنی، پیگیری موارد شناسایی‌شده و اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش ایمنی، کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت مجموعه برای مقابله با شرایط اضطراری تأکید شد.

این بازدید میدانی در ادامه رویکرد نظارتی و عملیاتی شورای مدیران سازمان، با هدف تبدیل تصمیمات مدیریتی به اقدامات اجرایی، تقویت تاب‌آوری سازمانی و زیرساختی، افزایش آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی و صیانت از ایمنی شهروندان، مراجعان و کارکنان آرامستان بهشت احمدی انجام شد.

منبع: شهرداری شیراز 

برچسب ها: سازمان آرامستان‌ها ، شیراز ، بارندگی
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