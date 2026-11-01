باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- یحیی گل‌محمدی پس از امضای قرارداد و معرفی رسمی به‌عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال امید، با قدردانی از رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال اظهار داشت: شرایط برای رسیدن به این توافق دشوار بود، اما خدا را شکر این اتفاق در نهایت رقم خورد. نخستین پیشنهادی که به من داده شد را بدون هیچ درنگی پذیرفتم؛ چراکه کار کردن با جوانان کشورم انگیزه اصلی من بود و با تمام وجود این مسئولیت را قبول کردم.

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت جدید خود افزود: می‌دانم جایگاه و مسئولیتی که پذیرفته‌ام چقدر اهمیت دارد. با توجه به استعدادهای فوق‌العاده‌ای که در کشور وجود دارد، فرصت بسیار خوبی پیش روی ماست تا جوانانی را که تاکنون کمتر دیده شده‌اند، شناسایی کنیم و برای ساختن آینده فوتبال ایران به آنها فرصت بدهیم.

سرمربی تیم ملی امید ادامه داد: شاید هدف اصلی ما در مقطع نخست حضور در المپیک باشد، اما به نظرم هدف بزرگ‌تر، ساختن آینده فوتبال کشور است. این اتفاق تنها با همدلی و تعامل میان باشگاه‌ها، مربیان، تیم‌های ملی، به‌ویژه تیم ملی بزرگسالان، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان محقق می‌شود. همه باید دست به دست هم بدهیم تا بتوانیم آینده فوتبال ایران را بسازیم.

گل‌محمدی با تأکید بر ضرورت انجام کار ساختاری در فوتبال پایه تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی و کار اصولی داشته باشیم، قطعاً نتایج خوبی نیز به دنبال آن خواهد آمد و می‌توانیم برای حضور در المپیک هم هدف‌گذاری کنیم.

وی درباره برنامه‌های خود برای شناسایی استعدادهای جوان گفت: نباید هیچ استعدادی در کشور نادیده گرفته شود. باید فضایی ایجاد کنیم تا جوانان مستعد در استان‌های مختلف دیده شوند و بتوانند توانایی‌های خود را نشان دهند. این بازیکنان می‌توانند منبع ارزشمندی برای تأمین بازیکن تیم ملی بزرگسالان در آینده باشند.

سرمربی تیم ملی امید با بیان اینکه اجرای این برنامه به همکاری گسترده نیاز دارد، خاطرنشان کرد: به‌تنهایی نمی‌توانم از پس این کار بزرگ بربیایم. به همین دلیل از مسئولان فدراسیون خواسته‌ام همکاران فنی و کادر گسترده‌ای در اختیار تیم قرار بگیرند تا بتوانیم در تمام استان‌های کشور به کشف و شناسایی استعدادها بپردازیم. برای این کار به نیروی انسانی زیادی نیاز داریم.

گل‌محمدی در پایان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی استعدادهای جوان اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند با ایجاد فضایی مناسب، این بازیکنان را به جامعه فوتبال معرفی کنند. امیدوارم با همکاری همه بخش‌ها بتوانیم استعدادهای ارزشمند کشور را شناسایی کنیم و زمینه حضور آنها در مسیر پیشرفت فوتبال ایران را فراهم آوریم.