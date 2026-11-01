فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوره معارف جنگ دانشگاه شهید ستاری گفت: ماموریت دریانوردی ناوگروه ۸۶ حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی بود و در تاریخ دریانوردی کشور ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی در دوره معارف جنگ دانشگاه شهید ستاری اظهار داشت: مأموریت دریانوردی ناوگروه ۸۶ حاصل ماه‌ها برنامه‌ریزی و تلاش تخصصی کارکنان نیروی دریایی بود و با وجود شرایط دشوار اقیانوسی، با سربلندی به انجام رسید و نام ایران را در تاریخ دریانوردی کشور ثبت کرد.

وی با تأکید بر توانمندی و تعهد کارکنان این نیرو، حضور ناوگروه ۸۶ در بنادر کشورهای گوناگون را فرصتی برای معرفی فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی دانست و گفت: رفتار حرفه‌ای و پایبندی کارکنان به ارزش‌های دینی و اخلاقی، جلوه‌ای از اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

دریادار ایرانی با اشاره به اهمیت خودباوری، ایمان و امید در مواجهه با تهدیدها تصریح کرد: اراده و استقامت در کنار ایمان و امید، از مولفه‌های اساسی موفقیت هستند و نیروهای مسلح با تکیه بر این ظرفیت‌ها، دانش و آمادگی خود را بیش از پیش برای مقابله با تهدیدهای پیچیده و جنگ‌های ترکیبی ارتقا می‌دهند.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ایران ، ناوگروه ، دریانوردی
خبرهای مرتبط
هشدار سخنگوی ارتش به آمریکا: ماجراجویی جدید جغرافیای جنگ را گسترده می‌کند
جزئیات ابعاد راهبردی دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر انقلاب از زبان سخنگوی ارتش
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
بنده فقط موندم با کدام عقل در زمان جنگ ناو دنا را بدون امکانات تسلیحات و دفاعی و هجومی کافی فرستادید برای مانور به هندی که همپیمان صهاینه است تا این همه نیروی ورزیده تخصصی برای تفریح امریکایی ها به شهادت برسند . لطفا این را هم ثبت کنید. شاید الان توی گرماگرم این حوادث فعلی کسی به این مهم نپردازد اما چند سال یا چند دهه بعد بهش پرداخته شد.
۰
۰
پاسخ دادن
اعلام آمادگی وزیر دفاع برای اجرای قاطع تدابیر فرمانده معظم کل قوا
رئیس جمهور: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند
اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری
تاکید رئیس‌جمهور بر دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی
دریادار ایرانی: ماموریت ناو گروه ۸۶ در تاریخ دریانوردی ایران ثبت شد
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند
عراقچی: رایزنی با میانجی قطری ادامه دارد/ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم
پزشکیان: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد
آخرین اخبار
سپاه: دو فروند نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز منفجر شدند
طرح دوروزه ایران برای بازگشایی تنگه هرمز روی میز است/ در برابر هرگونه جنگی آماده‌ایم
رئیس جمهور: باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند
پزشکیان: تقویت تاب‌آوری اقتصادی و صیانت از معیشت اقشار کم‌برخوردار در اولویت باشد
عراقچی به ترکمنستان می‌رود
اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش‌آموختگان دانشگاه شهید ستاری
عراقچی: رایزنی با میانجی قطری ادامه دارد/ هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم
دریادار ایرانی: ماموریت ناو گروه ۸۶ در تاریخ دریانوردی ایران ثبت شد
تاکید رئیس‌جمهور بر دسترسی ارزان‌تر اقشار کم‌برخوردار به کالاهای اساسی
اعلام آمادگی وزیر دفاع برای اجرای قاطع تدابیر فرمانده معظم کل قوا
نماینده مجلس: هر توافقی باید با پذیرش شروط ایران همراه باشد
برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در بیش از ۹۰۰ شهر/ آغاز راهپیمایی از ساعت ۹ صبح
تاکید رئیس‌جمهور بر تقویت و گسترش روابط ایران و الجزایر
جزئیات ابعاد راهبردی دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با رهبر انقلاب از زبان سخنگوی ارتش
ایران تصمیمی برای مذاکره در موضوع هسته‌ای ندارد/ تنها راه توافق اجرای هفت شرط ایران است
ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار مجلس
امر فرمانده: «به‌روزرسانیِ بانک اهداف؛ بدون محدودیتِ جغرافیایی»
تبریک عراقچی به دولت و ملت الجزایر به مناسبت روز ملی این کشور
بیانیه وزارت خارجه درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات خصمانه انگلیس
صفحه نخست روزنامه‌ها – یکشنبه ۱۰ آبان
هیچ جایگاهی برای تنبیه فیزیکی یا توهین به دانش‌آموز در نظام آموزشی وجود ندارد