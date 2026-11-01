قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۰ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز یکشنبه ۱۰ آبان بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روز‌های گذشته در سایت‌های خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:

قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد

  • خودرو 
 قیمت به تومان
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 TU3 مدل ۱۴۰۵ - بازار 

۲،۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۴،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۴،۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای TU5P مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰
تارا اتوماتیک LXV4 مدل ۱۴۰۵ - بازار  ۲،۵۹۰،۰۰۰،۰۰۰
رانا پلاس موتور TU5 پلاس ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال  مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۴،۴۱۰،۰۰۰،۰۰۰
دنا پلاس EF7  اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۵ - ایران‌خودرو - بازار  ۴،۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
ام وی ام  X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰
اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۴ - بازار  ۲،۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰
پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار  ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۴ - سایپا - بازار  ۱،۸۱۰،۰۰۰،۰۰۰
سمند سورن پلاس EF7 دوگانه‌سوز ۱۴۰۴ - بازار  ۳،۰۳۰،۰۰۰،۰۰۰
آریسان ۲  مدل۱۴۰۴ - بازار  ۲،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار  ۶،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ - بازار ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
کوییک دنده‌ای S مدل ۱۴۰۴ - بازار  ۱،۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰

 

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
خبرهای مرتبط
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۹ آبان
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۶ آبان
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۸ آبان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رفیع‌زاده: دستورالعمل حقوق بازنشستگان صادر شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵
دلیل نوسانات قیمتی در بازار مرغ چیست؟
فروش آنلاین طلا مشروط شد+فیلم
افزایش قیمت سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان برق
آیا MD‌های زمین‌گیر دوباره پرواز می‌کنند؟ / شرط بازگشت چیست؟
تحویل ماهانه ۲۶ هزار واحد مسکونی در نیمه دوم سال
قیمت گندم ماکارونی تغییر کرد/ قیمت گندم ماکارونی ۶۰ هزار تومان شد
مبارزه با مگس مدیترانه به پایان رسید
مجازات در نظر گرفته برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق بازدارنده نیست
آخرین اخبار
واردات کالاهای اساسی در شرایط جنگی تنها ۴ درصد کاهش یافت
تخصیص ۹۲ همت به پروژه‌های مسکن شهر‌های جدید/ افتتاح ۲۰ هزار واحد تا دهه فجر
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۰ آبان
راه‌اندازی صندوق مولدسازی دارایی‌های دولت
مهلت دوماهه گمرکات برای دریافت ضمانت‌نامه بانکی
برق‌رسانی به ۱۰ هزار و ۸۷۹ واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن استان تهران
خدمات دیجیتال و هوشمندسازی به شهرک‌های صنعتی اضافه شد
حراج جدید شمش طلای مرکز مبادله ایران سه‌شنبه برگزار می‌شود
«ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد
ریزش ۱۸۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
تحویل ماهانه ۲۶ هزار واحد مسکونی در نیمه دوم سال
همکاری ایران و سنگاپور در حوزه حلال افزایش می‌یابد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۵
پمپ‌های آب کشور به سامانه‌های برق اضطراری مجهز شده‌اند
سهم اصناف از کل مالیات کشور تنها ۵ درصد است/ ۳۵ درصد مالیات از ۷۰۰ مؤدی بزرگ وصول می‌شود
کشف فرار مالیاتی ۷۵ میلیارد تومانی در همدان
رفیع‌زاده: دستورالعمل حقوق بازنشستگان صادر شد
همتی: با متخلفین در حوزه مبارزه با پولشویی برخورد جدی می‌شود
تحقق ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تجدیدپذیر‌ها به رفع سه گلوگاه اصلی وابسته است
در نمایشگاه فارکس دبی ۲۰۲۶ چه بر ای پلنت بروکرز گذشت؟
قیمت گندم ماکارونی تغییر کرد/ قیمت گندم ماکارونی ۶۰ هزار تومان شد
افزایش قیمت سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکان برق
دشمن به دنبال تجزیه ایران بود، اما مردم ایستادگی کردند
کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور/ تداوم مدیریت مصرف همچنان ضروری است
خسارت جنگ به صنایع به‌سادگی جبران نمی‌شود/ سرمایه در گردش بنگاه‌ها محدود شد
جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
مدیریت هوشمند فشار شبکه آب در تهران ادامه دارد/ برنامه‌ای برای محدودیت تأمین آب نداریم
۷۸۰ کیلومتر پروژه جدید آزادراهی تعریف شد
مبارزه با مگس مدیترانه به پایان رسید
مرغداران ۶۰ همت متحمل زیان شدند