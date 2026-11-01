رئیس فدراسیون کشتی و قهرمانان کشتی آزاد با سفیر ایران دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی به همراه سعید یوسفی دبیر فدراسیون و حسن یزدانی، امیرحسین زارع، رحمان عموزاد و احمد محمدنژاد جوان، ملی‌پوشان تیم ملی کشتی آزاد، به دعوت محمود صفری فرخد سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان، در سفارت کشورمان حضور یافتند.

در این دیدار صمیمانه که به دعوت سفیر ایران در قزاقستان برگزار شد، پیرامون موضوعات مختلف ورزشی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

محمود صفری فرخد در این نشست ضمن خیرمقدم به رئیس و قهرمانان تیم ملی کشتی، حضور افتخارآفرین پهلوانان ایران اسلامی را در قزاقستان گرامی داشت و کشتی را مایه افتخار و نماد غیرت جوانان ایرانی دانست.

در ادامه، رئیس فدراسیون کشتی از مهمان‌نوازی و نگاه حمایتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان تقدیر کرد.