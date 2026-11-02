سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید برای سایپا از بیت‌المال هزینه شده، اما حالا که زیان‌ده شده نباید آن را به‌صورت مفتی به یک نفر بدهیم برود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش بی‌حد و حصر قیمت خودرو گفت: قیمت خودرو، کالایی تأثیرگذار بر سایر قیمت‌هاست و این موضوع را همه می‌دانند. به نظر من، تأثیر خودرو بر روان مردم و قیمت سایر کالاها به‌اندازه‌ای است که گاهی حتی دلار نیز چنین تأثیری بر روان مردم ندارد. انگار که مردم دلار را یک متغیر بیرونی و قیمت خودرو را یک متغیر درونی می‌دانند و کنترل این تأثیر بر روان جامعه، در شرایط فعلی، مدیریت بسیار زیادی می‌طلبد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو، تکلیف را مشخص کرده است. اکنون، علاوه بر افزایش قیمت، تعرفه واردات را نیز تغییر داده‌اند. برخوردی که با خودروی هیبریدی، خودروی بالای ۱۵۰۰ سی‌سی و خودروی زیر ۱۵۰۰ سی‌سی می‌شود، با خودرویی که قیمت آن بالای ۲۰ میلیارد تومان است و خودرویی که قیمت پایین‌تری دارد، یکسان است، اما نباید این‌گونه باشد.

این نماینده مجلس می‌گوید با کسی که خودروی لوکس می‌آورد یا کسی که سوداگری می‌کند می‌توان هر کاری کرد و افزایش تعرفه داد، اما کسی که با خودروی ۱۵۰۰ سی‌سی کار می‌کند و تاکسی می‌شود و خرج زن و بچه‌اش را می‌دهد، شرایط متفاوتی دارد. وقتی اشتغال ایجاد نمی‌شود و کسی خدمت سربازی‌اش را می‌گذراند و یا معافیت پزشکی می‌گیرد و به او اجازه نمی‌دهند جایی مشغول به کار شود، در نهایت یک ماشین می‌گیرد و با آن کار می‌کند. متأسفانه این موضوع بسیار ناراحت‌کننده است.

سعیدی با بیان اینکه مجلس جلوی واگذاری سایپا را گرفت، گفت: اگر جلوی این واگذاری را گرفته‌ایم، چون شیوه‌های مدیریتی آن به صلاح مردم نیست. خودروسازی در اختیار دولت است، اما خودروها به قیمتی مشابه یک کارخانه خصوصی به دست مردم می‌رسد لذا این مدیریت باید به‌گونه‌ای باشد که با توجه به اتصال آن به حاکمیت، آن‌قدر هوشمندانه عمل کند که از ظرفیت‌های حاکمیتی برای کاهش قیمت خودرو استفاده کند، نه اینکه این دو مجموعه در رقابت برای افزایش قیمت با یکدیگر قرار بگیرند؛ یکی دولتی و دیگری غیردولتی.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: مجلس مخالفت قطعی خود با افزایش تعرفه را اعلام کرده است و با توجه به اینکه تصمیمی که دولت گرفته، صددرصد برخلاف خواست مجلس است امیدوارم دولت محترم به این تصمیم توجه کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس درخصوص مخالفت با واگذاری سایپا به بخش خصوصی اظهار کرد: طبق قانون، باید بخشی از این سیستم در اختیار حاکمیت باقی بماند، اما ماندن و نماندن آن یک مسئله است و اصلاح لایه‌های مدیریتی در خودروسازی‌های دولتی بسیار مهم است. ما نمی‌توانیم بگوییم چون این مجموعه زیان‌ده است، آن را مفت به یک نفر بدهیم برود چون برای سال‌ها رگ و خون مردم در سایپا است و برای سایپا از بیت‌المال هزینه شده است، اما حالا که زیان‌ده شده نباید آن را به‌صورت مفتی به یک نفر بدهیم برود.

سعیدی گفت: ما انتظار داشتیم مدیرعامل سایپا بسیار قوی‌تر این شیوه‌ها را مدیریت کند، اما اینکه ما مسئولیت را گردن دیگران بیندازیم، راه‌حل نیست.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: متأسفانه هر وقت بحث مدیریت، شیوه‌های مدیریتی و زیان‌دهی مطرح می‌شود، فوراً به سراغ این می‌رویم که مجموعه را به شخص دیگری واگذار کنیم تا مفت‌خوری کند و آن را ببرد، اما نباید اجازه چنین کاری را بدهیم و قطعاً مجلس نیز جلوی این تصمیمات هیجانی را خواهد گرفت.

برچسب ها: سایپا ، ایران‌خودرو ، بخش خصوصی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۱۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
خب اگه زیان ده هست تعطیلش کنید و واردات خودرو را آزاد کنید تا مردم بتوانند نفسی بکشند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
به خاطر کارمندان زیاد است هر کس از خانه قهر کرده و پارتی داشته رفته ایران خودرو و سایپا آمار بگیرید ببینید چقدر کارمند مازاد وجود داشته و داره
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Iran (Islamic Republic of)
مردم
۱۲:۰۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سایپا ماشین ۱۰۰ ملینویو یک میلیارد میفروشه ضرر میده حتما جیبشون ته نداره
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Iran (Islamic Republic of)
مازیار
۱۱:۵۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
مردم گناه نکردن که ما طرح فرسوده شرکت کردیم پراید 84سالم خریدیم دادیم تحویل اسفند 404الان داره میشه یکسال هیچ کس نظارتی نمیخاد کنه چطور مردم بیان توطرح فرسوده شرکت کنن توروقران بدون وسیله مردیم دیگه
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۰:۵۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
ایشالله که چیزی که شما می گین باشه با این تولیدات آشغال گرونش که فقط واسه ما ایرانیا گرون حساب میشه ولی واسه بقیه کشورها با قیمتهای فوق العاده
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
خاک بر سر صنعت خودرو
با این مدیران بی لیاقت
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آزموده را آزمودن خطاست باید یک بار برای همیشه تولید و واردات خودرو از انحصار خارج و به شیوه علمی به بخش غیر دولتی واگذار شود نا مشکلات موجود مرتفع گردد
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
زیان ده شده ولی زیانشو مردم بابد با تحویل نگرفتن و دیر دادن یا گرانی الکی و عدم پرداخت خسارت شرکت باید بدن تا جبران شه
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۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۶:۴۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سیستم خون سایپا را مکیده،سایپا خون ملت.
۰
۳۹
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سایپا زیان‌ده شده، اما نباید آن را مفتی بدهیم برود
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