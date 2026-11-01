باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به گشایش دیپلماتیک در جنگ خاورمیانه، تأکید کرد ابوظبی خواهان تکرار دور دیگری از رویارویی نیست، اما برای بدترین سناریو نیز آمادگی دارد.

قرقاش روز یکشنبه در جریان نشست سالانه گفت‌وگوی منامه در پایتخت بحرین اظهار داشت: «امیدواریم گشایش دیپلماتیکی حاصل شود؛ ما نمی‌خواهیم شاهد دور دیگری از رویارویی باشیم.»

وی در عین حال افزود: «با این حال، همان‌طور که در مناسبت‌های گذشته نشان داده‌ایم، برای بدترین سناریو آماده هستیم.»

مشاور دیپلماتیک رئیس امارات همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای گفت اعتماد به ایران متزلزل شده است.

قرقاش با تأکید بر ضرورت بازگشت تردد دریایی در تنگه هرمز به شرایط پیش از ۲۸ فوریه، اظهار داشت که امنیت کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر پیوسته است و هر تحولی که بر یکی از این کشور‌ها تأثیر بگذارد، امارات را نیز متأثر خواهد کرد.

منبع: اسکای نیوز عربی