باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم معارفه یحیی گل‌محمدی به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید، با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار داشت: در شرایطی فوتبال را اداره می‌کنیم که کشور مورد تهاجم قرار گرفته و بسیاری از فرماندهان عزیزی که پیش از این در همین سالن با اعضای تیم‌های ملی گفت‌وگو کرده بودند، به درجه رفیع شهادت رسیده‌اند. همچنین رهبر عزیزمان و جمعی از مردم کشور به شهادت رسیدند و در چنین شرایطی، با مقاومت مردم تلاش می‌کنیم امور فوتبال کشور را پیش ببریم.

وی با تمجید از انتخاب سرمربیان تیم‌های ملی بزرگسالان و امید افزود: اعتقاد دارم دو سرمربی بسیار خوب کشور، امیر قلعه‌نویی و یحیی گل‌محمدی، در مجموع ۱۸ جام قهرمانی در کارنامه خود دارند. این دو نفر از بهترین گزینه‌های داخلی هستند و انتخاب آنها با شناخت از توانایی‌ها و سابقه‌شان انجام شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: گل‌محمدی با فوتبال کشور بیگانه نیست و از گذشته این رشته شناخت خوبی دارد. او در دوران بازیگری و مربیگری یکی از چهره‌های شناخته‌شده و اخلاق‌مدار فوتبال ایران بوده است. امیدوارم با حضور او بتوانیم گام مؤثری برای رسیدن به المپیک برداریم.

تاج با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته رقابت‌های انتخابی المپیک تصریح کرد: در دوره قبل، مسئولیت تیم امید به‌طور کامل بر عهده فوتبال بود و فدراسیون و کمیته ملی المپیک نیز هر کاری از دستشان برمی‌آمد برای این تیم انجام دادند؛ از تأمین هزینه‌ها تا برگزاری اردوهای داخلی و خارجی، اما در نهایت به هدف نرسیدیم. از زحمات تمام مربیان، به‌ویژه حمیدرضا عبدی و همکارانش، قدردانی می‌کنم و امیدوارم این بار نتیجه متفاوتی رقم بخورد.

وی یکی از دلایل امیدواری به تیم جدید را حضور بازیکنان جوان در لیگ برتر دانست و گفت: اکنون ۴۸ بازیکن زیر ۲۱ سال در لیگ ما مشغول بازی هستند و چند تیم نیز از بازیکنان جوان استفاده می‌کنند. این بازیکنان می‌توانند بخشی از ظرفیت اصلی تیم ملی امید باشند. تیم ملی بزرگسالان هم از جوانان مستعدی بهره می‌برد و مجموع این شرایط می‌تواند به آینده فوتبال کشور کمک کند.

رئیس فدراسیون فوتبال با تأکید بر اینکه نتیجه نهایی به عملکرد مجموعه تیم بستگی دارد، خاطرنشان کرد: گل‌محمدی و همکارانش تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم امید به کار خواهند گرفت، اما در فوتبال همیشه برد و باخت وجود دارد و نتیجه را عملکرد تیم در زمین مشخص می‌کند.

تاج در پایان از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال برای حمایت از انتخاب گل‌محمدی و همچنین امیر قلعه‌نویی قدردانی کرد و گفت: قرار است فردا نیز جلسه‌ای برای هماهنگی‌های لازم برگزار کنیم.