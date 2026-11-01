رئیس‌ رژیم صهیونیستی خواستار پذیرش نتایج انتخابات و تلاش برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در مراسمی از رهبران احزاب خواست نتایج انتخابات اخیر را بپذیرند.

هرتزوگ اعلام کرد روز چهارشنبه نتایج رسمی انتخابات را از نعوم سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات دریافت می‌کند و پس از آن رایزنی با احزاب سیاسی را برای تشکیل کابینه آغاز خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه نتایج انتخابات یک واقعیت است، از رهبران احزاب خواست با یافتن راه‌حل‌های خلاقانه مانع برگزاری انتخابات مجدد شوند و افزود دفترش در جریان رایزنی‌ها به روی همه احزاب باز خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز