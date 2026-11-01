رئیس‌ رژیم صهیونیستی خواستار پذیرش نتایج انتخابات و تلاش برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در مراسمی از رهبران احزاب خواست نتایج انتخابات اخیر را بپذیرند.

هرتزوگ اعلام کرد روز چهارشنبه نتایج رسمی انتخابات را از نعوم سولبرگ، رئیس کمیته مرکزی انتخابات دریافت می‌کند و پس از آن رایزنی با احزاب سیاسی را برای تشکیل کابینه آغاز خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه نتایج انتخابات یک واقعیت است، از رهبران احزاب خواست با یافتن راه‌حل‌های خلاقانه مانع برگزاری انتخابات مجدد شوند و افزود دفترش در جریان رایزنی‌ها به روی همه احزاب باز خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: اسحاق هرتزوگ ، انتخابات اسرائیل
خبرهای مرتبط
هشدار گولان درباره احتمال اقدام نتانیاهو برای ماندن در قدرت
صدور بیش از ۹۵۰۰ اخطاریه تخریب از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
لفاظی تازه ترامپ علیه ایران پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
تصاویر ماهواره‌ای از خسارات گسترده حملات ایران به پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا
آکسیوس: ترامپ در پی تحقیر انتخاباتی، احتمالا آتش جنگ ایران را شعله‌ور کند
شکایت ترامپ از روزنامه وال‌استریت ژورنال در ارتباط با اپستین رد شد
وقوع حادثه برای نفتکش حامل گاز مایع قطر در خلیج فارس
ارتش ونزوئلا اردوگاه ارتش آزادیبخش در نزدیکی مرز کلمبیا را بمباران کرد
گفت‌و‌گوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو
بازداشت بیش از صد نفر از حامیان فلسطین در تظاهرات دیروز لندن
فیدان: جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است
آخرین اخبار
بازداشت بیش از ۲۰۰ نفر در آلمان پس از اعتراضات نسل زد؛ درگیری‌ها ده‌ها زخمی بر جای گذاشت
یورش نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری
اف‌بی‌آی کره شمالی را به هک صرافی رمزارزی بایننس متهم کرد
ادعای کالاس: حضور پوتین در گروه ۲۰ جنایات روسیه را عادی‌سازی می‌کند
هشدار گولان درباره احتمال اقدام نتانیاهو برای ماندن در قدرت
افزایش تدابیر امنیتی عربستان در سایه نگرانی از گسترش تنش‌های منطقه‌ای
رئیس شورای فدراسیون روسیه در رأس هیئتی به چین سفر می‌کند
آمادگی ترامپ برای دعوت از زلنسکی به نشست گروه ۲۰
وقوع حادثه برای نفتکش حامل گاز مایع قطر در خلیج فارس
تصاویر ماهواره‌ای از خسارات گسترده حملات ایران به پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا
صدور بیش از ۹۵۰۰ اخطاریه تخریب از سوی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری
ارتش ونزوئلا اردوگاه ارتش آزادیبخش در نزدیکی مرز کلمبیا را بمباران کرد
فیدان: جامعه جهانی خواهان حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تهران و واشنگتن است
موساد و گزینه «پیجرها» علیه ایران
هشدار شرکت‌های ذخیره‌سازی گاز آلمان درباره کاهش بی‌سابقه ذخایر
تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی برای اتصال مواضع نظامی در جنوب لبنان
آکسیوس: ترامپ در پی تحقیر انتخاباتی، احتمالا آتش جنگ ایران را شعله‌ور کند
لفاظی تازه ترامپ علیه ایران پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی
گفت‌و‌گوی تلفنی ترامپ و نتانیاهو
تیراندازی در آلاباما یک کشته و چند زخمی بر جا گذاشت
کره شمالی کلاهک خوشه‌ای موشک بالستیک تاکتیکی را آزمایش کرد
شکایت ترامپ از روزنامه وال‌استریت ژورنال در ارتباط با اپستین رد شد
بازداشت بیش از صد نفر از حامیان فلسطین در تظاهرات دیروز لندن
تجمع مخالفان نتانیاهو در تل‌آویو برای تشکیل کابینه با مشارکت احزاب عرب
درگیری نیرو‌های پلیس با معترضان در تظاهرات سراسری فرانسه
روبیو: ترامپ هنوز درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران تصمیم نگرفته است
توافق ترکیه و اوکراین برای ایجاد کریدور جدید غلات در دریای سیاه
ترامپ: به توافق صلح میان روسیه و اوکراین نزدیک شده‌ایم
رویترز: مذاکره‌کنندگان ایرانی در دوحه با هیئت قطری گفت‌و‌گو کردند
معترضان فرانسوی خواستار مسدود کردن ورودی دانشگاه‌ها و مدارس شدند