معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از برنامه‌های ابلاغی الگوی کشت در کشور اجرایی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در نشست خبری اخیر خود با اشاره به توسعه دیپلماسی اقتصادی و علمی کشور اظهار کرد: همکاری‌های جدیدی با دبیرخانه همکاری‌های آفریقا در دستور کار قرار گرفته که از جمله آن‌ها می‌توان به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تأمین بذر، انتقال روش‌های نوین شیلات، صیانت از منابع طبیعی و انجام پژوهش‌های مشترک میان مؤسسات تحقیقاتی ایران و کشورهای آفریقایی اشاره کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از پتانسیل کشورهای آفریقایی برای واردات پایدار محصولات کشاورزی نیز از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی بوده که بخشی از آن تاکنون اجرایی شده است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به روند هوشمند‌سازی طرح الگوی کشت تصریح کرد: مراحل تدوین، ابلاغ، اجرا و نظارت بر مصوبه الگوی کشت به‌صورت کاملاً هوشمند در جریان است. نسخه زراعت دیم، گیاهان دارویی و محصولات زراعی ابلاغ شده یا به‌زودی ابلاغ خواهد شد و امیدواریم بخش‌های زراعت چوب و دام نیز تا پایان سال جاری ابلاغ شود.

گل‌محمدی با تأکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه‌ها نیازمند تأمین منابع مالی کلان است، گفت: اجرای این الگو سود بیشتری برای کشاورزان به همراه دارد، اما تحقق کامل آن مستلزم تزریق منابع مالی مناسب است که باید تأمین شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بخش اعظم موفقیت در اجرای مصوبه الگوی کشت را معطوف به فرهنگ‌سازی دانست و افزود: تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها در کنار مروجان کشاورزی، این تفکر را در میان کشاورزان نهادینه کنیم که مسئله اصلی، فراتر از سود اقتصادی، حفظ پایداری تولید در سال‌های آینده است.

وی در خصوص میزان پیشرفت این طرح خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۸۵ درصد از برنامه‌های ابلاغی الگوی کشت در کشور اجرایی شده است. اعتباراتی که تاکنون به این حوزه اختصاص یافته چندان بالا نبوده، اما خوشبختانه با رایزنی‌های اخیری که با سازمان برنامه و بودجه انجام شده، امیدواریم اعتبارات مناسبی در حوزه هوشمندسازی و تکمیل اجرای الگوی کشت دریافت کنیم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره رقم دقیق اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح گفت: اعداد و ارقام بالایی برای سال‌های گذشته اعلام شده که کاملاً متناسب با روند اجرایی طرح است.

برچسب ها: کشاورزی قراردادی ، الگوی کشت
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