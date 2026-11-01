به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ارائه خدمات ویژه حمل و نقل به شرکت‌کنندگان در این مراسم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام شده است که به منظور رفاه حال شهروندان و تسهیل حضور آنان در راهپیمایی روز چهارشنبه ۱۳ آبان که در خیابان طالقانی، مقابل لانه جاسوسی سابق، برگزار می‌شود، ناوگان ویژه شرکت واحد از ساعت ۹:۳۰ صبح از مبادی و میادین اصلی شهر برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

این خدمات از مبادی میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب اسلامی، میدان خراسان، شهرک شهید بروجردی، میدان رسالت، پایانه شهید محلاتی، میدان ابوذر، تهرانسر، فلکه دوم صادقیه، میدان شهرری، فلکه سوم دولت آباد و میدان بهارستان ارائه می‌شود.

عوامل امدادی و نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با آمادگی کامل در محل مراسم حضور خواهند داشت. همچنین با استقرار ناوگان در خیابان‌های محدوده برگزاری مراسم، تمهیدات لازم برای بازگشت راهپیمایان به مبادی اولیه نیز پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: ۱۳ آبان ، شرکت واحد اتوبوسرانی
خبرهای مرتبط
علیزاده: برای تردد متروباس‌های ۲۶ متری، نیازی به تغییر در میادین تهران نیست
۳۱ دستگاه اتوبوس دوکابین جدید به پایتخت رسید
با ورود ۲۱ اتوبوس جدید؛
تمامی ناوگان اتوبوسرانی منطقه یک نوسازی شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زوج جوانی که نمی‌خواستند طلاق بگیرند
خریداران املاک دارای سند سبزرنگ مراقب باشند؛ مبایعه‌نامه عادی تنظیم نکنید
آخرین جزئیات تصادف مرگبار محور کاشان ـ قم از زبان پلیس راه
بیماری‌های قلبی‌- عروقی؛ علت اصلی رد استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶
انهدام باند جعل گذرنامه و مدارک اقامتی در فرحزاد
دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی و شهدای زندان اوین برگزار شد
گود برج میلاد ایمن‌سازی شده است
دستگیری باند کلاهبرداری با پیامک جعلی افزایش اعتبار کالابرگ
دستگیری سارق کارت‌های بانکی افراد میانسال در مقابل دستگاه‌های خودپرداز
مشارکت ۴۰ هزار بانوی تهرانی در رویداد‌های «خانه شهر»
آخرین اخبار
نکات مهم در تحقیقات خواستگاری + فیلم
ساخت ۱۶۸ مدرسه به نام هر شهید میناب
انتقال دو زندانی ایرانی از ازبکستان به کشور با پیگیری وزارت دادگستری
دستگیری سارق کارت‌های بانکی افراد میانسال در مقابل دستگاه‌های خودپرداز
دستگیری باند کلاهبرداری با پیامک جعلی افزایش اعتبار کالابرگ
چرا مرمت عمارت تاریخی امین‌لشکر به تأخیر افتاد؟
چگونگی تحقق سکونت ۲۱ میلیون نفر در تهران + فیلم
مشارکت ۴۰ هزار بانوی تهرانی در رویداد‌های «خانه شهر»
۱۱.۵ درصد جمعیت کشور معلولیت دارند/ پوشش ۱.۵ میلیون نفر از معلولان توسط بهزیستی
دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگی و شهدای زندان اوین برگزار شد
گود برج میلاد ایمن‌سازی شده است
دبیر ستاد ملی جمعیت به عضویت کمیسیون راهبردی زنان دانشمند منصوب شد
زوج جوانی که نمی‌خواستند طلاق بگیرند
انهدام باند جعل گذرنامه و مدارک اقامتی در فرحزاد
خریداران املاک دارای سند سبزرنگ مراقب باشند؛ مبایعه‌نامه عادی تنظیم نکنید
بیماری‌های قلبی‌- عروقی؛ علت اصلی رد استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶
آخرین جزئیات تصادف مرگبار محور کاشان ـ قم از زبان پلیس راه
نوجوانان امروز با ادامه راه شهدا، در برابر آمریکا و اسرائیل ایستاده‌اند
خودرو‌های دودزا با پلاک «اعزام به تعمیرگاه» از تردد بازمی‌مانند
محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۶ امروز