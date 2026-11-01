سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید پس از امضای قرارداد دوساله، رسماً کار خود را برای هدایت این تیم تا المپیک ۲۰۲۸ آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مراسم معارفه یحیی گل‌محمدی، سرمربی جدید تیم ملی فوتبال امید ایران، امروز یکشنبه با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مرکز ملی فوتبال برگزار شد و این مربی به‌طور رسمی قرارداد خود را امضا کرد.

در جریان این مراسم، پیراهن شماره ۴ تیم ملی امید که نام «یحیی» روی آن درج شده بود، به سرمربی جدید این تیم اهدا شد.

گل‌محمدی پیش از این هدایت تیم دهوک عراق را برعهده داشت و پس از فسخ قرارداد با این باشگاه، با قراردادی دوساله و تا پایان بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس به‌عنوان سرمربی تیم ملی امید انتخاب شد.