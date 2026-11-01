شلغم می‌تواند سبب دفع مواد زائد در بدن شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شلغم یک محصول با فواید فراوان است که علاوه بر تقویت حافظه می‌تواند سبب دفع مواد زائد در بدن شود. در همین رابطه شهناز کارکن، متخصص طب سنتی در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: طب سنتی ، درمان بیماری ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
عادت‌های که سبب تضعیف حافظه می‌شوند + فیلم
بررسی علت ضعف بعد از صرف شام + فیلم
اثر منفی بوییدن سیر پیش از صرف غذا + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تسهیلات جدید وزارت علوم برای پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری ۱۴۰۵
نیاز به ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک برای اجرای طرح پزشکی خانواده
امکان اعتراض به سؤالات آزمون دکتری علوم پزشکی فراهم شد
آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک ۱۵ آبان برگزار می‌شود
هشدار متخصصان درباره مصرف سیر با معده خالی
آغاز توزیع کارت ورود به آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۵ از ۱۲ آبان
یک رایانه کوانتومی که مسئله‌ای بسیار پیچیده را در ۲۵ میکروثانیه حل کرد
ویتامین C در فصل سرما: چرا دوز‌های بالاتر به معنای محافظت بهتر نیست؟
۶۰ طرح هوش مصنوعی به مرحله نهایی تلکام رسید؛ برگزیدگان به بازار معرفی می‌شوند
نحوه قیمت‌گذاری شیرخشک در کشور/ ثبت قیمت‌ها در سامانه تی‌تک
آخرین اخبار
بومی‌سازی فناوری آسانسورهای خانگی و پله‌پیما؛ گامی نو در صنعت مناسب‌سازی ساختمان
راهکاری سریع برای مقابله با باکتری‌های دهان + فیلم
بیش از ۷ هزار کلاس درس در استان تهران مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد شد
عادتی که باعث پوسیدگی تدریجی دندان می‌شود + فیلم
چه زمانی باید واکسن آنفولانزا تزریق شود؟ + فیلم
۶۰ طرح هوش مصنوعی به مرحله نهایی تلکام رسید؛ برگزیدگان به بازار معرفی می‌شوند
تسهیلات جدید وزارت علوم برای پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری ۱۴۰۵
گوشی هوشمند جدید vivo با باتری حجیم و مشخصات فنی عالی
قابلیت ماه برای تبدیل شدن به مرکزی برای تولید نیمه‌رسانا‌ها 
جهاد دانشگاهی به‌دنبال تحول هوشمند صنعت مخابرات
هشدار متخصصان درباره مصرف سیر با معده خالی
یک رایانه کوانتومی که مسئله‌ای بسیار پیچیده را در ۲۵ میکروثانیه حل کرد
پایان مأموریت تلسکوپ «سوئیفت» (Swift) پس از ۲۰ سال حضور در فضا
ویتامین C در فصل سرما: چرا دوز‌های بالاتر به معنای محافظت بهتر نیست؟
امکان اعتراض به سؤالات آزمون دکتری علوم پزشکی فراهم شد
آغاز توزیع کارت ورود به آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۵ از ۱۲ آبان
آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک ۱۵ آبان برگزار می‌شود
نحوه قیمت‌گذاری شیرخشک در کشور/ ثبت قیمت‌ها در سامانه تی‌تک
نیاز به ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک برای اجرای طرح پزشکی خانواده
کاظمی: اولویت تحول نظام تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی است
اثر منفی بوییدن سیر پیش از صرف غذا + فیلم
بررسی علت ضعف بعد از صرف شام + فیلم
نشان تلاش در فرهنگ سلامت رونمایی شد
مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد
حفظ عاملیت انسانی، ضرورت مواجهه درست با هوش مصنوعی است
نسخه پیشنهادی ترمیم سند تحول آموزش‌وپرورش در قامتِ ملت مبعوث شده ایران، نیست
۱۷ درصد از بیماری‌های تنفسی کرونا است/ نیازی به تزریق واکسن کرونا نیست
کاهش ولع غذایی با استفاده از سکنجبین + فیلم
دمنوش ضد سرماخوردگی مناسب فصل پاییز + فیلم