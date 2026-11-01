باشگاه خبرنگاران جوان - در نبرد‌های اخیر، ساختار نظامی ایران اتکای زیادی به توانمندی‌های موشکی داشته است. در این میان، موشک بالستیک سجیل به عنوان یکی از مهم‌ترین، سریع‌ترین و پیشرفته‌ترین دستاورد‌های مهندسی هوافضا شناخته می‌شود. با این حال، پرتاب چنین تسلیحات دوربردی گاهی با پدیده‌های بصری شگفت‌انگیزی همراه است که توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند؛ ایجاد یک هاله نورانی و عظیم در آسمان.

در ادامه، به بررسی ویژگی‌های عملیاتی موشک سجیل و تحلیل علمی و نظامی هاله پیرامون آن می‌پردازیم:

سجیل؛ موتور سوخت جامد در خدمت نقطه زنی

موشک بالستیک میان‌برد سجیل، نسل نوینی از موشک‌های راهبردی است که با برد عملیاتی حدود ۲۰۰۰ کیلومتر، یک جهش تکنولوژیک در عرصه نظامی محسوب می‌شود.

مهم‌ترین تفاوت و مزیت تاکتیکی سجیل نسبت به نسل‌های قدیمی‌تر (مانند خانواده موشک‌های سوخت مایع)، استفاده از موتور دو مرحله‌ای با سوخت جامد مرکب است.

در منطق عملیات نظامی، زمانِ آماده‌سازی یک مؤلفه حیاتی برای بقای تجهیزات است. موشک‌های سوخت مایع نیازمند فرآیند زمان‌بر و خطرناک تزریق سوخت پیش از شلیک هستند که آنها را در برابر حملات پیش‌دستانه و رهگیری‌های ماهواره‌ای دشمن آسیب‌پذیر می‌کند، اما سجیل به دلیل بهره‌گیری از سوخت جامد، همواره آماده شلیک است.

پرتابگر‌های متحرک آن می‌توانند در کسری از زمان موشک را شلیک کرده و به سرعت تغییر موضع دهند (تاکتیک شلیک و فرار). علاوه بر این، سرعت فاز شیرجه و ورود مجدد کلاهک این موشک به جو زمین بسیار بالاست و به چندین ماخ می‌رسد که رهگیری و انهدام آن را برای سامانه‌های پدافند ضد موشکی دشمن به شدت دشوار می‌سازد.

راز هاله درخشان؛ فیزیک جو و ردپای بالستیک

اما آنچه در زمان پرتاب این پرتابه‌ها چشم ناظران زمینی را خیره می‌کند و گاه در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی مبنی را دامن می‌زند، هاله نورانی، چتری یا مارپیچی در اطراف موشک است. از منظر نظامی و فیزیک هوافضا، این پدیده کاملاً شناخته شده و نشان‌دهنده عملکرد صحیح موتور موشک در لایه‌های فوقانی جو است.

این هاله درخشان به دو دلیل عمده علمی رخ می‌دهد:

نخست انبساط در خلأ

هنگامی که موشک سجیل از جو غلیظ زمین عبور کرده و به ارتفاعات بسیار بالا (لبه فضا) می‌رسد، فشار هوای محیط به شدت کاهش یافته و تقریباً به خلأ مطلق نزدیک می‌شود. در این شرایط، گاز‌های داغ و پرفشار خروجی از نازل موتور موشک دیگر با مقاومت اتمسفر مواجه نیستند. در نتیجه، این گاز‌ها به جای تشکیل یک دنباله باریک، به صورت کروی یا مخروطی در فضایی به وسعت چندین کیلومتر منبسط می‌شوند.

دوم اثر گرگ‌ومیش یا Twilight Phenomenon

اگر زمان شلیک مقارن با غروب یا طلوع آفتاب باشد، در حالی که ناظران روی زمین در تاریکی شب قرار دارند، موشک به دلیل قرارگیری در ارتفاع ده‌ها کیلومتری همچنان در معرض تابش مستقیم نور خورشید است. بازتاب نور خورشید از ذرات بخار آب، یخ و گاز‌های منبسط شده حاصل از احتراق سوخت جامد، این توده عظیم گازی را روشن کرده و شبیه به یک هاله آسمانی یا سحابی درخشان در پهنه آسمان به نمایش می‌گذارد.

در نهایت، سجیل تیری به قلب تل‌آویو

موشک سجیل با اتکا به سرعت خیره‌کننده، سوخت جامد و قابلیت تحرک و واکنش سریع، یکی از ارکان اصلی قدرت آتش در دکترین نظامی است.

هاله نورانی پیرامون آن نیز امضای فیزیک و آیرودینامیک این زیبای ایرانی بر فراز جو است که تأیید می‌کند پرتابه با موفقیت در حال طی کردن مسیر بالستیک خود در محیط خلأ و فرشته مرگ به پرواز در آمده است. این ردپای درخشان، به وضوح قدرت سیستم‌های پیشران در تسلیحات استراتژیک را به تصویر می‌کشد که همزمان با تولید و ارتقا، به سمت ددمنشان و دشمنان ایران نشانه گرفته شده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو