مدال آور طلایی ایران درخصوص دبیر گفت: ایشان ابهت به کشتی بخشیده‌اند و تمامی امکانات را فراهم کرده‌اند تا ملی‌پوشان تنها به افتخارآفرینی فکر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اسماعیلی پس از درخشش دوباره در آوردگاه جهانی و کسب مدال طلا در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی، با تقدیر از همراهی مردم شریف ایران اظهار داشت: خدا را شاکرم که توانستم به مدال طلا برسم و همچنین از تمام مردم عزیز کشورمان که با دعای خیر و حمایت‌های همیشگی‌شان پشتوانه اصلی ملی‌پوشان هستند تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: امسال سطح مسابقات جهانی به‌مراتب بالاتر از سال گذشته بود؛ تمامی تیم‌ها با نفرات اصلی و برنامه‌ریزی دقیق وارد میدان شده بودند و وزن ما نیز یکی از شلوغ‌ترین و دشوارترین وزن‌های دنیاست. با این حال، خداوند را شاکرم که توفیق داد تا برای دومین سال پیاپی عنوان نخست را کسب کنم.

اسماعیلی درباره روند آماده‌سازی و مسابقات خود افزود: قطعاً کار ما سال‌به‌سال دشوارتر می‌شود و ما نیز باید به همان نسبت سخت‌تر و هوشمندانه‌تر تمرین کنیم. تیم ملی امسال حدود ۱۰ ماه اردوی مستمر و شبانه‌روزی را پشت سر گذاشت. مبارزه ما در این مسابقات بسیار حساس و فشرده بود؛ با توجه به شرایط مسابقه، ترجیح دادیم با برنامه‌ریزی دقیق و بدون ریسک‌های غیرضروری جلو برویم که خوشبختانه با لطف خدا توانستیم با سربلندی از تشک خارج شویم.

دارنده مدال طلای جهان ضمن تقدیر از زحمات کادرفنی و فدراسیون کشتی تصریح کرد: لازم می‌دانم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از مربیان سازنده‌ام، آقایان حمزه ارقش و محمد ارقش که بی‌منت، بی‌ادعا و با تمام وجود زندگی‌شان را وقف کشتی کرده‌اند. همچنین از رئیس فدراسیون کشتی، صمیمانه سپاسگزارم؛ ایشان ابهت و جایگاه بزرگی به کشتی بخشیده‌اند و تمامی امکانات را فراهم کرده‌اند تا ملی‌پوشان بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای تنها به تمرین و افتخارآفرینی فکر کنند و همواره مانند یک پدر، هوای بچه‌ها را چه در اردو‌ها و چه در زندگی شخصی داشته‌اند.

وی در پایان بیان کرد: لازم می‌دانم تشکر ویژه‌ای داشته باشم از سرمربی تیم ملی دکتر رنگرز عزیز که در این چند ماه اردو، شبانه‌روز در کنار بچه‌ها حضور داشتند و از زندگی خود گذشتند تا ما پیشرفت کنیم و به موفقیت برسیم. جا دارد از تمامی اعضای کادر فنی تیم ملی نیز کمال تشکر را داشته باشم.

برچسب ها: کشتی آزاد ، سعید اسماعیلی ، کشتی آزاد قهرمانی جهان
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