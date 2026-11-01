وزش تندباد شدید و برخاستن گرد و خاک، دید افقی و کیفیت هوا را در برخی شهر‌های خوزستان کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - از امروز برخی شهرهای استان خوزستان شاهد وزش تندبادهای شدید و برخاستن گرد و خاک بوده‌اند؛ پدیده‌ای که به‌ویژه در فصل گرم سال، مهمان ناخوانده‌ی این خطه از کشور است.

وزش بادهای شدید همراه با ذرات معلق خاک، علاوه بر کاهش چشمگیر دید افقی، کیفیت هوا را در برخی شهرها تحت تاثیر قرار داده است.

این تندبادها معمولاً در پی اختلاف فشار هوا و ورود توده‌های هوای گرم و خشک به منطقه شکل می‌گیرند و با جابه‌جایی تپه‌های شنی و خاک‌های سطحی، گرد و غبار غلیظی را در فضای شهری پراکنده می‌کنند. در چنین شرایطی، رفت‌وآمد خودروها دشوار می‌شود، پروازها ممکن است لغو یا با تأخیر انجام شوند و فعالیت‌های روزمره شهروندان مختل گردد.

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برچسب ها: گرد و غبار ، تندباد
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