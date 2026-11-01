باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که جاده روستای لیزتلخک به سمت شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد از آسفالت مناسبی برخوردار نیست و تردد از این جاده برای رانندگان دردسرساز شده است. از سوی دیگر

با توجه به اینکه روزانه خودرو‌های بسیاری از این جاده تردد می‌کنند، سنگ ریزه‌های اطراف جاده نیز مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار ررسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب مدتی است جاده روستای بزرگ لیرتلخک به سمت دهدشت که روزانه ۵۰۰ خودرو از آن عبورمرورمی کند و این روستا محل تردد بیش از ده روستا و چندین بخش از جاده این روستا است، اما آسفالت فرسوده و سنگ ریزه‌های اطراف جاده باعث تصادف جاده‌ای شده است. لفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کهگیلویه و بویر احمد

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