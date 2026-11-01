شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از آسفالت فرسوده و سنگ ریزه‌های اطراف جاده روستای لیزتلخک از توابع شهرستان کهگیلویه ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که جاده روستای لیزتلخک به سمت شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد از آسفالت مناسبی برخوردار نیست و تردد از این جاده برای رانندگان دردسرساز شده است. از سوی دیگر
 با توجه به اینکه روزانه خودرو‌های بسیاری از این جاده تردد می‌کنند، سنگ ریزه‌های اطراف جاده نیز مشکلات آنها را دو چندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار ررسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب مدتی است جاده روستای بزرگ لیرتلخک به سمت دهدشت که روزانه ۵۰۰ خودرو از آن عبورمرورمی کند و این روستا محل تردد بیش از ده روستا و چندین بخش از جاده این روستا است، اما آسفالت فرسوده و سنگ ریزه‌های اطراف جاده باعث تصادف جاده‌ای شده است. لفا پیگیری کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - کهگیلویه و بویر احمد

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: آسفالت فرسوده ، راه و شهرسازی ، مشکلات جاده ای
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
رنجش شهروندان از وضعیت نامناسب آسفالت جاده بستان آباد به بناب
شهروندخبرنگار قزوین؛
درخواست اهالی روستای استلج آوج برای مرمت و نوسازی آسفالت جاده
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
دو بانده شدن و رسیدگی به جاده ترانزیتی قوچان به سبزوار درخواست رانندگان شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرداخت پول گندمکاران روستای نظرخواهی چه زمانی واریز می‌شود؟
نمای بارانی از بویین میاندشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار
تاریکی جاده قم به کاشان رانندگان را به دردسر انداخت
تجلی اقتدار نوجوانان در مصلی اصفهان؛ از میراث شهید فهمیده
مشکلات جاده روستای لیزتلخک از زبان شهروندخبرنگار
آخرین اخبار
مشکلات جاده روستای لیزتلخک از زبان شهروندخبرنگار
تاریکی جاده قم به کاشان رانندگان را به دردسر انداخت
تجلی اقتدار نوجوانان در مصلی اصفهان؛ از میراث شهید فهمیده
پرداخت پول گندمکاران روستای نظرخواهی چه زمانی واریز می‌شود؟
نمای بارانی از بویین میاندشت از لنز دوربین شهروندخبرنگار
گلایه برخی از خانوارها از حذف افزایش مبلغ کالابرگ