رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن میزان تولید تخم‌مرغ در آبان را ۱۲۰ هزار تن پیش‌بینی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، از افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید خبر داد و اظهار کرد: قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا و ذرت طی دو ماه گذشته ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت دارو و ویتامین‌ها نیز با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده که مجموع این عوامل تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید گذاشته است.

وی با اشاره به وضعیت قیمت تخم‌مرغ در بازار گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری با قیمت ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که با توجه به هزینه‌های تولید، مرغداران در فروش هر کیلوگرم از این محصول بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان زیان متحمل می‌شوند.

کاشانی با بیان اینکه صادرات تخم‌مرغ با محدودیت‌هایی مواجه است، افزود: تداوم این محدودیت‌ها موجب تشدید زیان مرغداران شده است. در همین راستا، نامه‌نگاری‌های متعددی برای رفع موانع صادراتی انجام شده تا از تضعیف انگیزه تولیدکنندگان و بروز چالش در روند تولید جلوگیری شود.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن، میزان تولید تخم‌مرغ کشور در آبان‌ماه را ۱۲۰ هزار تن پیش‌بینی کرد و گفت: بر اساس آمار، با در نظر گرفتن مصرف داخلی حدود ۱۰۵ هزار تنی، کشور با مازاد تولید این محصول مواجه است؛ بنابراین ضروری است موانع و محدودیت‌های صادراتی هرچه سریع‌تر برطرف شود تا امکان عرضه مازاد تولید در بازارهای صادراتی فراهم شود.

وی در پایان، قیمت منطقی و اقتصادی هر شانه تخم‌مرغ را ۶۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

 

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
تمام مبلغ کالا برگ ، در مابه التفاوت افزایش قیمت
مرغ و تخم مرغ هزینه می شود !!!
افزایش قیمت بقیه کالا ها ، همچنان بلا تکلیف !!!!
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