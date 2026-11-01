مدیرعامل باشگاه استقلال وعده‌هایی را به هواداران این تیم داده و باید دید این تیم در اولین بازی خود زیر نظر مدیریت جدید چه نتیجه‌ای کسب می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- باشگاه استقلال در روز‌های اخیر شاهد تغییرات مدیریتی بوده و مصطفی متدین به‌عنوان مدیرعامل جدید این باشگاه فعالیت خود را آغاز کرده است؛ مدیری که در نخستین روز‌های حضورش تلاش کرده با حضور در تمرینات و گفت‌و‌گو با بازیکنان و اعضای کادر فنی، حمایت مجموعه مدیریتی از تیم را نشان دهد.

متدین در جریان حضور در تمرین استقلال با اشاره به اهداف بزرگ این باشگاه، از حمایت خود و مجموعه مدیریتی از بازیکنان و کادر فنی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که آبی‌پوشان در آینده بتوانند ستاره سوم را به پیراهن خود اضافه کنند.

با این حال، مدیرعامل جدید استقلال در شرایطی مسئولیت این باشگاه را برعهده گرفته که تیم در مقطع حساسی از فصل قرار دارد و علاوه بر رقابت‌های لیگ برتر، باید در لیگ نخبگان آسیا نیز برای کسب نتایج مطلوب تلاش کند.

نخستین آزمون جدی متدین در حوزه مدیریت ورزشی می‌تواند نحوه همراهی و حمایت از تیم در دیدار پیش‌رو مقابل الشمال قطر باشد؛ مسابقه‌ای که کسب نتیجه مطلوب در آن برای استقلال اهمیت زیادی دارد.

از سوی دیگر، مشکلات مالی، پرونده‌های حقوقی، وضعیت نقل‌وانتقالات و نیاز‌های فنی تیم از جمله موضوعاتی است که مدیرعامل جدید باید برای آنها برنامه‌ریزی کند. استقلال در فصل جاری به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی نتوانست در ابتدای فصل مطابق نیاز‌های کادر فنی بازیکنان موردنظر خود را جذب کند و حالا نگاه‌ها به برنامه باشگاه برای تقویت تیم در نیم‌فصل دوخته شده است.

متدین در شرایطی کار خود را آغاز کرده که هواداران استقلال انتظار دارند وعده‌های مدیریتی در کنار حمایت‌های کلامی، در عمل نیز به بهبود شرایط تیم منجر شود.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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