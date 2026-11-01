باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ صابر مفاخری اظهار کرد: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری مأموران انتظامی، محموله‌های حامل مقطوعات چوبی را در این گلوگاه از نظر برخورداری از مجوز‌های قانونی حمل، پایش و بررسی می‌کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا حمل غیرقانونی و قاچاق چوب، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان انجام می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران تأکید کرد: همکاری مستمر پلیس و نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در این محور با هدف افزایش نظارت بر جابه‌جایی محصولات جنگلی و صیانت از منابع طبیعی استان کردستان با جدیت دنبال می‌شود.