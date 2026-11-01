رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران از عبور روزانه ۳۰ تا ۵۰ کامیون حامل مقطوعات چوبی از گلوگاه ایست و بازرسی شهید میرجلیلی خبر داد و گفت: نظارت بر مجوز‌های حمل این محموله‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق چوب تشدید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی ـ صابر مفاخری اظهار کرد: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری مأموران انتظامی، محموله‌های حامل مقطوعات چوبی را در این گلوگاه از نظر برخورداری از مجوز‌های قانونی حمل، پایش و بررسی می‌کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا حمل غیرقانونی و قاچاق چوب، اقدامات قانونی لازم برای برخورد با متخلفان انجام می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران تأکید کرد: همکاری مستمر پلیس و نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در این محور با هدف افزایش نظارت بر جابه‌جایی محصولات جنگلی و صیانت از منابع طبیعی استان کردستان با جدیت دنبال می‌شود.

برچسب ها: کردستان ، قاچاق چوب جنگل ، مجوزهای قانونی
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