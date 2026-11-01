بازیکنان و اعضای کادرفنی تیم فوتبال استقلال تهران با فشردگی زیاد مسابقات مواجه هستند و باید دید آیا این باعث ضرر یا سود آبی‌ها خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - حضور هم‌زمان استقلال در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، برنامه فشرده‌ای را پیش روی این تیم قرار داده و آبی‌پوشان در هفته‌های اخیر ناچار بوده‌اند با فاصله زمانی کوتاه در مسابقات داخلی و آسیایی به میدان بروند.

این شرایط در حالی رقم خورده که استقلال برای حفظ جایگاه خود در لیگ برتر و همچنین ادامه رقابت در لیگ نخبگان آسیا، به کسب نتایج مطلوب در هر دو جبهه نیاز دارد؛ موضوعی که فشار مسابقات و سفر‌های متوالی را به یکی از دغدغه‌های کادر فنی تبدیل می‌کند.

علی تاجرنیا رئیس پیشین هیئت‌مدیره و سرپرست وقت مدیرعاملی استقلال، پیش از این با اشاره به فشردگی مسابقات گفته بود که آبی‌پوشان به‌طور میانگین هر چهار روز یک بار به میدان می‌روند و به همین دلیل نیاز دارند از تمام ظرفیت بازیکنان خود استفاده کنند و به نفرات اصلی استراحت بدهند.

در چنین شرایطی، مدیریت زمان تمرینات، ریکاوری بازیکنان و استفاده مناسب از نفرات ذخیره اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کادر فنی استقلال باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بازیکنان در مسابقات متوالی دچار افت بدنی نشوند و تیم بتواند در طول فصل کیفیت فنی خود را حفظ کند.

از طرفی، سفر‌های برون‌مرزی برای حضور در مسابقات آسیایی نیز می‌تواند زمان آماده‌سازی و استراحت بازیکنان را محدود کند. به همین دلیل، نحوه مدیریت فشار مسابقات در هفته‌های پیش‌رو می‌تواند نقش مهمی در عملکرد استقلال داشته باشد.

با ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان، یکی از چالش‌های اصلی سهراب بختیاری‌زاده حفظ آمادگی بدنی و جلوگیری از فرسودگی بازیکنان است؛ مسئله‌ای که در صورت مدیریت نامناسب می‌تواند روی نتایج استقلال در هر دو رقابت تأثیر بگذارد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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