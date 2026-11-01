منابع می‌گویند مذاکرات ایران و میانجی‌گران قطری برای سومین روز متوالی در دوحه ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی امروز (یکشنبه) برای سومین روز متوالی در دوحه، پایتخت قطر با میانجی‌گران قطری دیدار کردند. گفته شده هدف از این مذاکرات، پیشبرد توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه ایران است.

پیش‌تر یک مقام آگاه به رویترز گفته بود که میانجی‌گران قطری روز جمعه برای گفت‌و‌گو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده بودند و روز شنبه مذاکرات را به دوحه منتقل کردند. به گفته این مقام، هیئت قطری در تماس‌مستمر با واشنگتن هستند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است واشنگتن پیش از برگزاری انتخابات کنگره حملات جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و مدعی شده «مذاکرات با تهران ثمربخش بوده است». با این حال، او احتمال اقدام نظامی پس از انتخابات را هم رد نکرده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا هم روز گذشته مدعی شد که ترامپ هنوز درباره انجام حملات جدید علیه ایران تصمیمی نگرفته است، اما ترجیح می‌دهد این جنگ از مسیر دیپلماسی حل‌وفصل شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: ایران و قطر ، مذاکرات آتش بس ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
ایا در مورد خلبان ایرانی که در جریان جنگ مشخص نیست خبری میشه
۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آها تا کی ادامه داره
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آمریکا جهت کنترل ایران،کشور را در یک چرخه.. فشار.. مذاکره... ضربه نظامی ..نگاه خواهد داشت.‌.و با ترور مسیولان ارشد قصد داشته و دارد با جایگزینی افراد قابل تسلیم ..به هدف خود برسد حفاظت از مسیولان.و حفظ تنگه هرمز.. بهمراه.سلاح هسته‌ای میتواند، این چرخه را بشکند .
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
مزاکره بی مزاکره جنگ جنگ تا پیروزی 🤛🤛🤛👊
۴
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
ظاهرا هفت تا شرطی که گذاشته بودین فراموش شده
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
شما که توی یه روز میتونستید توافق کنید و درمورد مسائل هسته ای توافق کنید چرا این همه جنگ و گرانی برای مردم به ارمغان آوردین
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
بالاخره امریکارو راضی کردین
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
غلط کردند که مذاکره باشه بعد این همه شهید
۱
۵
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United States of America
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
بجایی نمی رسد و بزودی جنگ خواهد شد .
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
لطفا به مردم توضیح بدین چطوری قراره توی یک روز هفت شرط ایران محقق بشه و در روز دوم تنگه هرمز باز بشه؟
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
تله جدید برای ایران
۰
۶
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رویترز: مذاکرات ایران و قطر ادامه دارد
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