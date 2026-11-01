باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که مذاکره‌کنندگان ایرانی امروز (یکشنبه) برای سومین روز متوالی در دوحه، پایتخت قطر با میانجی‌گران قطری دیدار کردند. گفته شده هدف از این مذاکرات، پیشبرد توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه ایران است.

پیش‌تر یک مقام آگاه به رویترز گفته بود که میانجی‌گران قطری روز جمعه برای گفت‌و‌گو با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کرده بودند و روز شنبه مذاکرات را به دوحه منتقل کردند. به گفته این مقام، هیئت قطری در تماس‌مستمر با واشنگتن هستند.

این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفته است واشنگتن پیش از برگزاری انتخابات کنگره حملات جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد و مدعی شده «مذاکرات با تهران ثمربخش بوده است». با این حال، او احتمال اقدام نظامی پس از انتخابات را هم رد نکرده است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا هم روز گذشته مدعی شد که ترامپ هنوز درباره انجام حملات جدید علیه ایران تصمیمی نگرفته است، اما ترجیح می‌دهد این جنگ از مسیر دیپلماسی حل‌وفصل شود.

منبع: رویترز