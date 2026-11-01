باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین عبدالله یاری، رئیس کل دادگستری گیلان امروز (یکشنبه ۱۰ آیان ماه) در بازدیدی ۳ ساعته از زندان لاکان رشت به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، معاون قضایی در امور حقوق شهروندی دادگستری استان و جمعی از دادیاران دادسرا، ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان و شنیدن مسائل و مشکلات آنها، نسبت به بررسی دقیق پرونده‌ها و ارائه راهکار‌های قانونی برای تسهیل وضعیت قضایی آنها، دستورات لازم را صادر کرد.

حمید وسکویی، مدیرکل زندان‌ها گیلان در حاشیه این بازدید با اشاره به توسعه کارگاه‌های اشتغال در زندان‌های استان گفت: زندانیان در حوزه‌های مختلفی از جمله خیاطی، صنایع چوب، صنایع فلزی، تولید محصولات بتنی، بسته‌بندی، صنایع‌دستی، کشاورزی و مشاغل خدماتی فعالیت دارند و تنوع این مشاغل، امکان شناسایی استعداد‌ها و علایق مددجویان و انتخاب مسیر‌های مختلف برای کسب مهارت را فراهم کرده است که می‌تواند پس از آزادی هم به عنوان یک سرمایه شغلی مورد استفاده فرد قرار گیرد.

همچنین در این دیدار طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و مسئولان زندان، ۴۸۳ زندانی با استفاده از امتیازات و ارفاق‌های قانونی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

منبع: صداوسیما