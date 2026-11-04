باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - امیر هدایتی، مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: براساس مصوبات شورای آب، کاهش مصرف آب بخش کشاورزی به ۶۵ میلیارد مترمکعب تا پایان برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف آب را برای سال سوم برنامه ۷۱ میلیارد مترمکعب برآورد کرده بود، اما خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، الگوی کشت جدید با رقم ۶۹ میلیارد مترمکعب نهایی و تصویب شد.

وی با بیان اینکه این برنامه براساس اطلاعات موجود و در چارچوب وظایف قانونی، از طریق سامانه‌های پهنه‌بندی و الگوی کشت در حال اجراست، افزود: در پی مصوبه اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ با هدف مدیریت مصرف برق و رفع ناترازی‌ها، بخش کشاورزی نیز همانند سایر بخش‌ها مشمول برنامه‌های مدیریت بار برق در ماه‌های گرم سال شد.

هدایتی ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از آن است که اجرای این برنامه در برخی مناطق به قطعی برق منجر شده است؛ از این رو، مذاکرات با وزارت نیرو برای بررسی و اصلاح نحوه اعمال محدودیت‌های برق در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری این موضوع در سطوح مختلف تصمیم‌گیری تصریح کرد: تلاش می‌کنیم از طریق شورای مشترک دو وزارتخانه و شورای عالی آب، بخش کشاورزی از اولویت‌های اول و دوم قطعی برق خارج و به اولویت‌های پایین‌تری منتقل شود تا ضمن کاهش خسارت‌های وارده، امنیت غذایی کشور در این مقطع حفظ شود.

وی با تأکید بر اینکه خسارت‌های ناشی از قطعی برق تنها به کاهش تولید محصولات محدود نمی‌شود، گفت: این محدودیت‌ها به تجهیزات و زیرساخت‌های بخش کشاورزی نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند.

هدایتی در پایان با اشاره به برآورد خسارت‌های واردشده به بخش کشاورزی اظهار کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده، بیش از ۹ میلیون تن از محصولات زراعی و باغی، به ارزشی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (۳۰۰ همت)، دچار خسارت شده‌اند.