باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - فشردگی مسابقات استقلال در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، اهمیت استفاده از تمام ظرفیت بازیکنان این تیم را دوچندان کرده است؛ موضوعی که کیفیت نیمکت و توانایی بازیکنان ذخیره برای تأثیرگذاری در جریان مسابقات را به یکی از دغدغه‌های مهم سهراب بختیاری‌زاده تبدیل می‌کند.

استقلال در فصل جاری به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقالاتی نتوانست در ابتدای فصل تمام بازیکنان موردنظر کادر فنی را جذب کند و همین مسئله باعث شد سرمربی آبی‌پوشان با ترکیب و نفرات موجود، رقابت‌های داخلی و آسیایی را آغاز کند.

در چنین شرایطی، مصدومیت یا محرومیت بازیکنان اصلی می‌تواند دست کادر فنی را برای انتخاب ترکیب و انجام تغییرات مؤثر در جریان مسابقه محدود کند. از سوی دیگر، حضور در دو رقابت مهم و برگزاری مسابقات با فاصله زمانی کوتاه، نیاز به چرخش ترکیب و استراحت دادن به بازیکنان اصلی را افزایش می‌دهد.

یکی از موضوعاتی که در این میان اهمیت دارد، میزان آمادگی بازیکنان ذخیره برای استفاده از فرصت‌های به‌دست‌آمده است. نیمکت استقلال باید بتواند در زمان غیبت بازیکنان اصلی یا هنگام نیاز تیم به تغییر تاکتیک، کیفیت فنی مجموعه را حفظ کند؛ در غیر این صورت، فشار مسابقات می‌تواند مشکلات بیشتری برای این تیم ایجاد کند.

علی تاجرنیا پیش از این با اشاره به برنامه‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال اعلام کرده بود که باشگاه قصد دارد با نظر سرمربی، در نیم‌فصل سه یا چهار بازیکن جذب کند. او همچنین از نیاز تیم به تقویت در پست مهاجم، هافبک هجومی و برخی نقاط خط دفاعی سخن گفته بود.

حالا باید دید سهراب بختیاری‌زاده تا زمان باز شدن پنجره نقل‌وانتقالات چگونه از داشته‌های فعلی خود استفاده خواهد کرد و آیا بازیکنان ذخیره استقلال می‌توانند در ادامه فصل نقش پررنگ‌تری در نتایج این تیم داشته باشند یا خیر.