باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - قره باغیان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه خون‌های نادر در جامعه کمیاب هستند و ایران در منطقه تنها کشوری است که خون‌های نادر را شناسایی و آنها را فریز می‌کند. مدت زمان مصرف آنها بین ۱۰ تا ۳۰ سال است.

به گفته وی افراد سالیانه چهار بار می‌توانند خون خود را در با هدف کمک به بیماران اهدا کنند.

قره باغیان تاکید کرد: برخی افراد بدنشان آنتی ژن شایع نداشته و گروه خونیشان مانند O نادر است. یکی از روش‌های شناسایی گروه‌های نادر زمانی است که افراد‌ در بیمارستان بستری و آزمایشات قبل از عمل‌های جراحی بر روی این بیماران انجام می‌شود.

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور بیان کرد: یکی از برنامه‌های سازمان انتقال خون توسعه گروه‌های خونی نادر و تامین پلاکت است؛ کاربرد پلاکت برای بیماران سرطانی است و عمر کوتاهی دارد.