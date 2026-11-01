مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: با فریز شدن خون‌های نادر مدت زمان مصرف آنها بین ۱۰ تا ۳۰ سال افزایش پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - قره باغیان مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که گروه خون‌های نادر در جامعه کمیاب هستند و ایران در منطقه تنها کشوری است که خون‌های نادر را شناسایی و آنها را فریز می‌کند. مدت زمان مصرف آنها بین ۱۰ تا ۳۰ سال است.

به گفته وی افراد سالیانه چهار بار می‌توانند خون خود را در با هدف کمک به بیماران اهدا کنند. 

قره باغیان تاکید کرد: برخی افراد بدنشان آنتی ژن شایع نداشته و گروه خونیشان مانند O  نادر است. یکی از روش‌های شناسایی گروه‌های نادر زمانی است که افراد‌ در بیمارستان بستری و آزمایشات قبل از عمل‌های جراحی بر روی این بیماران انجام می‌شود.

مدیر عامل سازمان انتقال خون کشور بیان کرد: یکی از برنامه‌های سازمان انتقال خون توسعه گروه‌های خونی نادر و تامین پلاکت است؛ کاربرد پلاکت برای بیماران سرطانی است و عمر کوتاهی دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: اهدای خون اهدای زندگی ، خون نادر
خبرهای مرتبط
اهدای ۱۸۱ هزار و ۴۵۱ واحد خون در تهران طی امسال
به مناسبت روز جهانی اهدای پلاکت افرزیست؛
نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
۴۰ پروژه هوش مصنوعی، در اولویت پژوهش‌های انتقال خون
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بومی‌سازی فناوری آسانسورهای خانگی و پله‌پیما؛ گامی نو در صنعت مناسب‌سازی ساختمان
تسهیلات جدید وزارت علوم برای پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری ۱۴۰۵
دفع مواد زائد بدن با استفاده از شلغم + فیلم
امکان اعتراض به سؤالات آزمون دکتری علوم پزشکی فراهم شد
عادت‌های که سبب تضعیف حافظه می‌شوند + فیلم
۶۰ طرح هوش مصنوعی به مرحله نهایی تلکام رسید؛ برگزیدگان به بازار معرفی می‌شوند
عادتی که باعث پوسیدگی تدریجی دندان می‌شود + فیلم
نیاز به ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک برای اجرای طرح پزشکی خانواده
آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک ۱۵ آبان برگزار می‌شود
یک رایانه کوانتومی که مسئله‌ای بسیار پیچیده را در ۲۵ میکروثانیه حل کرد
آخرین اخبار
نگهداری و مصرف خون‌های نادر تا ۳۰ سال در ایران + فیلم
ماجرای کاهش ۵ هزار نفری ظرفیت پزشکی چه بود؟
دفع مواد زائد بدن با استفاده از شلغم + فیلم
عادت‌های که سبب تضعیف حافظه می‌شوند + فیلم
بومی‌سازی فناوری آسانسورهای خانگی و پله‌پیما؛ گامی نو در صنعت مناسب‌سازی ساختمان
راهکاری سریع برای مقابله با باکتری‌های دهان + فیلم
بیش از ۷ هزار کلاس درس در استان تهران مجهز به سیستم گرمایشی استاندارد شد
عادتی که باعث پوسیدگی تدریجی دندان می‌شود + فیلم
چه زمانی باید واکسن آنفولانزا تزریق شود؟ + فیلم
۶۰ طرح هوش مصنوعی به مرحله نهایی تلکام رسید؛ برگزیدگان به بازار معرفی می‌شوند
تسهیلات جدید وزارت علوم برای پذیرفته‌شدگان ارشد و دکتری ۱۴۰۵
گوشی هوشمند جدید vivo با باتری حجیم و مشخصات فنی عالی
قابلیت ماه برای تبدیل شدن به مرکزی برای تولید نیمه‌رسانا‌ها 
جهاد دانشگاهی به‌دنبال تحول هوشمند صنعت مخابرات
هشدار متخصصان درباره مصرف سیر با معده خالی
یک رایانه کوانتومی که مسئله‌ای بسیار پیچیده را در ۲۵ میکروثانیه حل کرد
پایان مأموریت تلسکوپ «سوئیفت» (Swift) پس از ۲۰ سال حضور در فضا
ویتامین C در فصل سرما: چرا دوز‌های بالاتر به معنای محافظت بهتر نیست؟
امکان اعتراض به سؤالات آزمون دکتری علوم پزشکی فراهم شد
آغاز توزیع کارت ورود به آزمون صلاحیت حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران ۱۴۰۵ از ۱۲ آبان
آزمون تعیین صلاحیت حرفه‌ای کارکنان گمرک ۱۵ آبان برگزار می‌شود
نحوه قیمت‌گذاری شیرخشک در کشور/ ثبت قیمت‌ها در سامانه تی‌تک
نیاز به ۲۷۰۰ پزشک در سطح یک برای اجرای طرح پزشکی خانواده
کاظمی: اولویت تحول نظام تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی است
اثر منفی بوییدن سیر پیش از صرف غذا + فیلم
بررسی علت ضعف بعد از صرف شام + فیلم
نشان تلاش در فرهنگ سلامت رونمایی شد
مهلت ثبت نام آزمون دکتری تمدید شد