باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه‌کباری - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح در دست اجراست و با توجه به تأمین منابع اعتباری از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان، روند اجرای پروژه‌ها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به میزان منابع مالی اختصاص‌یافته به این پروژه‌ها افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، نزدیک به ۹۲ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید اختصاص یافته است که از این میزان، ۵۲ هزار میلیارد تومان در دولت چهاردهم تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به نقش مشارکت متقاضیان و همکاری شبکه بانکی در پیشبرد پروژه‌ها تصریح کرد: همراهی مردم و مجموعه‌های بانکی موجب شده است میانگین پیشرفت پروژه‌ها از ۴۳ درصد به ۸۷ درصد افزایش یابد.

ملکی با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌ها به‌صورت مستمر در حال پایش است، گفت: بر اساس سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی، جلسات پایش هفتگی برای بررسی وضعیت پروژه‌ها و رفع موانع اجرایی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در ایام دهه فجر امسال، بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید به مرحله بهره‌برداری برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت فعلی پروژه‌ها و روند پیشرفت آن‌ها، این امکان وجود دارد که بخشی از واحدهای پیش‌بینی‌شده در ماه‌های پیش از دهه فجر نیز به‌تدریج آماده افتتاح و بهره‌برداری شوند.