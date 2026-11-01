باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در فینال وزن ۷۹ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان محمد نخودی مقابل لوی هاینس از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد.

وی در این مرحله مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.