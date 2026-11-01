باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراضات آخر هفته در این کشور، بیش از ۷۷۰ نفر بازداشت شدند.

این بازداشت‌ها یک روز پس از آن صورت گرفت که صد‌ها هزار نفر در اعتراض به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و نابرابری اقتصادی تظاهرات کردند.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که حدود ۱۵۰ تجمع برنامه‌ریزی‌شده در سراسر کشور برگزار شد و در پایان راهپیمایی‌ها، نیرو‌های پلیس با سطحی «بی‌سابقه» از خشونت برخی آشوبگران مواجه شدند.

گفته شده گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار در چندین شهر با نیرو‌های پلیس درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی استفاده کرده است.

این تجمعات دو هفته پس از موج نخست اعتراضات در ۱۷ اکتبر برگزار شد؛ اعتراضاتی که با خشونت خیابانی و غارت در چندین شهر فرانسه همراه بود.

دانشجویان معترض نیز اعلام کردند که روز‌های سه‌شنبه و پنجشنبه بار دیگر در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها دست به مسدود کردن ورودی‌ها خواهند زد و سپس در تظاهرات پنجم نوامبر که از سوی کارگران و اتحادیه‌های صنفی فراخوانده شده است، شرکت خواهند کرد.

منبع: گاردین