باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمودیان، کارشناس اقتصاد بین‌الملل و مرزهای تجاری، با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری کشور و کاهش فعالیت بخشی از مرزهای جنوبی گفت: با وجود این محدودیت‌ها، ظرفیت‌های متنوع مرزی ایران، از جمله مرزهای زمینی با کشورهای همسایه و مرزهای آبی شمال کشور، امکان تداوم تجارت خارجی را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مسیرهای تجاری کشور، به‌ویژه مرزهای جنوبی که سهم قابل توجهی از تجارت خارجی را بر عهده داشتند، با محدودیت مواجه شده‌اند، اظهار کرد: ایران حدود ۶ هزار کیلومتر مرز زمینی با ۱۵ کشور همسایه دارد و این ظرفیت گسترده در کنار مرزهای آبی شمال کشور و بیش از ۳۳ مرز زمینی فعال، امکان استفاده از مسیرهای جایگزین تجاری را فراهم می‌کند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با تأکید بر اینکه محدودیت در برخی مسیرهای تجاری نمی‌تواند به‌تنهایی تجارت خارجی کشور را با مشکل جدی مواجه کند، افزود: باید از ظرفیت مرزهای فعال و مسیرهای جایگزین برای استمرار مبادلات تجاری استفاده کنیم.

محمودیان با اشاره به ظرفیت تولید داخلی کشور تصریح کرد: بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود و همین موضوع موجب شده است آثار اقتصادی فشارها و محدودیت‌های تجاری به‌تدریج کمرنگ‌تر شود.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای رسمی سازمان توسعه تجارت، در طول هفت تا هشت ماه اخیر و در شرایط جنگی، میزان واردات کالاهای اساسی کشور تنها چهار درصد کاهش داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با وجود محدودیت‌های ایجادشده، تأمین کالاهای مورد نیاز و اقلام حیاتی کشور با اختلال جدی مواجه نشده است.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به کاهش واردات کالاهای غیرضروری در این دوره گفت: از سوی دیگر، واردات کالاهای غیرضروری ۳۳ درصد کاهش یافته است که می‌توان این موضوع را به‌عنوان یک فرصت راهبردی برای اقتصاد کشور در نظر گرفت.

محمودیان خاطرنشان کرد: این شرایط فرصتی فراهم کرده است تا با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، سیاست جایگزینی واردات را با جدیت بیشتری دنبال کنیم و زمینه تقویت تولید ملی، کاهش وابستگی به واردات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فراهم آوریم.