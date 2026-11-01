هواشناسی از ناآرامی آسمان فارس خبر داد و نسبت به برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها و خطر اتراق در بستر رودخانه‌ها هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی استان: فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ناپایداری جوی در ساعت‌های بعدازظهر، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۰ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت فردا دوشنبه ۱۱ آبان در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش رگباری و پراکنده همراه با وزش باد نوع مخاطره سامانه است.

حسینی اضافه کرد: ابن سامانه، استان به ویژه مناطق شمالی و نیمه غربی و نورآباد ممسنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان: فارس افزود: برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها اثر مخاطره سامانه است.

او بیان کرد: ناپایداری‌ها در وسعت محدود و نقطه‌ای رخ می‌دهد و همه مناطق را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

حسینی توصیه کرد: در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود و در چرای دام احتیاط شود.

برچسب ها: بارش رگباری ، هواشناسی ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
از شنبه زرد تا پنج شنبه نارنجی؛ تشدید بارش‌ها در فارس
آسمان فارس در تسخیر رعد و برق و رگبار
آسمان فارس در تب و تاب
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بوانات و سپیدان در صدر تولید گردوی فارس/ ۱۲ هزار تن محصول روانه بازار شد
ابلاغ نرخ جدید نان فانتزی و باگت در شیراز
سایه «ال‌نینو» بر سر شیراز؛ رودخانه‌های کلانشهر لایروبی شدند
شیراز آماده راهپیمایی ۱۳ آبان می‌شود؛ استقبال از پیکر ۲۰ شهید گمنام در دروازه قرآن
مدارس شیراز در مسیر آمادگی؛ برگزاری مانور پناه‌گیری با رویکرد پدافند مردم‌محور
آماده‌باش آرامستان‌های شیراز برای بارندگی‌های شدید/بررسی میدانی سیستم‌های هدایت آب در بهشت احمدی
تدوین سند ۲۰ ساله سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز
اتصال دانش‌بنیان‌ها به زنجیره تأمین پتروشیمی؛ پتروفن ۱۴۰۵ در شیراز کلید می‌خورد
ظرفیت‌سازی نوین در طیور فارس؛ ۱۰ واحد پرورش بلدرچین اقتصادساز شدند
تداوم پخت نان خط قرمز پدافند غیرعامل است / ثبت عملکرد موفق فارس در طرح شهید آبشناسان
آخرین اخبار
موج ناآرام در آسمان فارس؛ از رعد و برق تا بارس‌های نقطه‌ای
اتصال دانش‌بنیان‌ها به زنجیره تأمین پتروشیمی؛ پتروفن ۱۴۰۵ در شیراز کلید می‌خورد
آماده‌باش آرامستان‌های شیراز برای بارندگی‌های شدید/بررسی میدانی سیستم‌های هدایت آب در بهشت احمدی
تدوین سند ۲۰ ساله سومین حرم اهل‌بیت (ع) در شیراز
تداوم پخت نان خط قرمز پدافند غیرعامل است / ثبت عملکرد موفق فارس در طرح شهید آبشناسان
ظرفیت‌سازی نوین در طیور فارس؛ ۱۰ واحد پرورش بلدرچین اقتصادساز شدند
بوانات و سپیدان در صدر تولید گردوی فارس/ ۱۲ هزار تن محصول روانه بازار شد
شیراز آماده راهپیمایی ۱۳ آبان می‌شود؛ استقبال از پیکر ۲۰ شهید گمنام در دروازه قرآن
مدارس شیراز در مسیر آمادگی؛ برگزاری مانور پناه‌گیری با رویکرد پدافند مردم‌محور
سایه «ال‌نینو» بر سر شیراز؛ رودخانه‌های کلانشهر لایروبی شدند
ابلاغ نرخ جدید نان فانتزی و باگت در شیراز
امنیت غذایی در خط مقدم آمادگی بحران؛ نانوایی‌های فارس به میدان می‌آیند
افزایش پوشش سوخت دوم نانوایی‌های فارس به ۵۰ درصد در شرایط بحرانی
توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق عشایری فارس کلید خورد
از توقیف کالا‌های قاچاق تا دستگیری کلاهبرداران