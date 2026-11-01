باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی استان: فارس با هشدار سطح زرد هواشناسی و ناپایداری جوی در ساعت‌های بعدازظهر، اظهار کرد: این سامانه از بعدازظهر امروز یکشنبه ۱۰ آبان آغاز می‌شود و تا اواخر وقت فردا دوشنبه ۱۱ آبان در استان پابرجاست.

او ادامه داد: رعدوبرق و بارش رگباری و پراکنده همراه با وزش باد نوع مخاطره سامانه است.

حسینی اضافه کرد: ابن سامانه، استان به ویژه مناطق شمالی و نیمه غربی و نورآباد ممسنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مدیرکل هواشناسی استان: فارس افزود: برخورد صاعقه و لغزندگی جاده‌ها اثر مخاطره سامانه است.

او بیان کرد: ناپایداری‌ها در وسعت محدود و نقطه‌ای رخ می‌دهد و همه مناطق را به صورت یکنواخت و گسترده در بر نمی‌گیرد.

حسینی توصیه کرد: در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد یا اتراق نشود و در چرای دام احتیاط شود.