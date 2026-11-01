باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل دادگستری هرمزگان از آغاز پیگیری‌های ویژه قضایی برای احقاق حقوق مالکان شناورها، تجار و صیادان آسیب‌دیده در حملات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد: خدمات وکالت و کارشناسی رسمی برای تمامی آسیب‌دیدگان به‌صورت رایگان ارائه می‌شود.

به گفته مجتبی قهرمانی، تاکنون درخواست جبران خسارت ۳۵۳ شناور دارای مجوز قانونی ثبت شده و پیگیری حقوق سایر زیان‌دیدگان نیز در دستور کار قرار دارد.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در جلسه ویژه بررسی و پیگیری خسارات وارده به شناور‌های تجاری، صیادی، مسافربری و خدمات دریانوردی که در حملات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی آسیب دیده‌اند، بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی قضایی و پیگیری مستمر حقوق مالکان شناورها، تجار و صیادان تأکید کرد.

وی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه و تأکیدات معاون اول این قوه در خصوص حمایت از آسیب‌دیدگان، اظهار داشت: در راستای تسهیل امور حقوقی و کاهش هزینه‌های زیان‌دیدگان، تمامی خدمات مربوط به اخذ وکیل از طریق مرکز وکلای استان و انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، به‌صورت کاملاً رایگان ارائه خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: هدف اصلی این اقدامات، ثبت سریع دادخواست‌ها در مراجع قضایی داخلی و شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و پیگیری حقوقی مطالبات آسیب‌دیدگان است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خسارات وارده به تجار، صیادان و مالکان شناور‌ها از عاملان این حملات مطالبه و حقوق صاحبان حق استیفا شود.

قهرمانی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده برای جبران خسارات گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل شیلات استان، تاکنون مالکان ۳۵۳ شناور دارای مجوز قانونی با مراجعه به مراجع مربوط، درخواست‌های خود را برای دریافت خسارت ثبت کرده‌اند.

وی همچنین از تداوم پیگیری‌ها برای رسیدگی به وضعیت شناور‌های فاقد مجوز خبر داد و تصریح کرد: اقدامات قانونی لازم در حال انجام است تا با اخذ وکالت‌نامه و فراهم شدن مقدمات حقوقی، امکان انجام کارشناسی و طرح مطالبه خسارت برای این گروه از آسیب‌دیدگان نیز فراهم شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به ابعاد انسانی این حوادث خاطرنشان کرد: در جریان این حملات، ۴۶ نفر از دریانوردان به شهادت رسیده‌اند که از این تعداد، اقدامات مربوط به ۱۶ شهید جاویدالاثر نیز در حال پیگیری است تا در کنار رسیدگی به پرونده‌های کیفری، موضوع مطالبه خسارات و احقاق حقوق خانواده‌های آنان نیز دنبال شود.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل پرونده‌های مستقل برای ارزیابی و پیگیری خسارات وارده به زیرساخت‌ها و تأسیسات بندری خبر داد و گفت: خسارات واردشده به ساختمان‌های اداره بندر، اسکله‌ها و همچنین حقوق شش شرکت خصوصی آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی، به‌صورت جداگانه در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل دسترسی مالکان شناور‌ها و صیادان به خدمات حقوقی و قضایی افزود: به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه و دشواری رفت‌وآمد به آسیب‌دیدگان، مقرر شده است علاوه بر پذیرش مراجعات حضوری، گروه‌هایی از مرکز وکلای استان با حضور در تعاونی‌ها و بنادر شهرستان‌های مختلف، ضمن اطلاع‌رسانی درباره روند پیگیری حقوقی، نسبت به اخذ وکالت از صیادان، تجار و مالکان شناور‌های آسیب‌دیده در محل اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان اعلام کرد: پس از اجرای این برنامه میدانی، زمان و مکان مشخصی در مرکز استان تعیین خواهد شد تا مالکان شناور‌ها و سایر زیان‌دیدگان بتوانند برای تکمیل مراحل قانونی و ثبت نهایی وکالت‌نامه‌های خود مراجعه کنند.