هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با سومین برد فولاد هرمزگان مقابل پارسه کرمان همراه بود.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 (\u06f1\u06f0 \u0622\u0628\u0627\u0646) \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06af\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u062c\u06cc\u0647\u0647 \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc \u0648 \u0645\u0647\u0633\u0627 \u0639\u0631\u0628 \u0628\u0627 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u06f2 \u0628\u0631 \u0635\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0633\u062f \u062a\u06cc\u0645 \u067e\u0627\u0631\u0633\u0647 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0628\u0648\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627 \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u0646\u0648\u0631 \u0645\u0644\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a.