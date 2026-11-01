هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور، با سومین برد فولاد هرمزگان مقابل پارسه کرمان همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، در پایان این دیدار امروز (۱۰ آبان) تیم فولاد هرمزگان با گل‌های وجیهه صادقی و مهسا عرب با نتیجه ۲ بر صفر از سد تیم پارسه کرمان عبور کرد.

فولاد هرمزگان در هفته چهارم این رقابت‌ها میزبان تیم نور ملارد است.

برچسب ها: فوتسال ، فولاد
خبرهای مرتبط
هفته چهارم لیگ برتر فوتسال؛ جدال نمایندگان هرمزگان با حریفان
دیدار نمایندگان هرمزگان در لیگ برتر فوتسال
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آتش‌سوزی لنج حامل سوخت در آب‌های سیریک
کشف یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
ترانشه حاجی آباد با مشارکت مالیاتی شهروندان به بهره برداری رسید.
ارزیابی خسارت به صیادان و مالکان شناورها در هرمزگان
پیروزی فولاد هرمزگان در هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
آخرین اخبار
ترانشه حاجی آباد با مشارکت مالیاتی شهروندان به بهره برداری رسید.
پیروزی فولاد هرمزگان در هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور
ارزیابی خسارت به صیادان و مالکان شناورها در هرمزگان
کشف یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان
آتش‌سوزی لنج حامل سوخت در آب‌های سیریک