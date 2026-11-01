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از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

کم‌خونی، استرس، کم‌خوابی، افزایش سن و مشکلات گوارشی از جمله عواملی هستند که می‌توانند در ضعف حافظه و فراموشی نقش داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سوءمزاج‌های خلطی در مغز، از جمله افزایش گردش خون در سر و گردن، غلبه بلغم و خشکی مغز، از عواملی هستند که در طب سنتی با فراموشی مرتبط دانسته می‌شوند. استرس زیاد، خواب نامناسب، سرماخوردگی‌های مکرر و کم‌کاری ذهنی نیز از دیگر مواردی هستند که در این زمینه به آنها اشاره شده است.

با افزایش سن، ثبت و تثبیت اطلاعات ممکن است ضعیف‌تر شود. کم‌خونی، به‌ویژه در زنان، و مشکلات گوارشی نیز می‌توانند بر حافظه تأثیر بگذارند؛ همچنین اختلال در فلور میکروبی روده و سندرم روده تحریک‌پذیر از عواملی هستند که در ارتباط با ضعف عملکرد گوارش و فراموشی به آنها اشاره شده است.

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