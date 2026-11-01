باشگاه خبرنگاران جوان - سوءمزاج‌های خلطی در مغز، از جمله افزایش گردش خون در سر و گردن، غلبه بلغم و خشکی مغز، از عواملی هستند که در طب سنتی با فراموشی مرتبط دانسته می‌شوند. استرس زیاد، خواب نامناسب، سرماخوردگی‌های مکرر و کم‌کاری ذهنی نیز از دیگر مواردی هستند که در این زمینه به آنها اشاره شده است.

با افزایش سن، ثبت و تثبیت اطلاعات ممکن است ضعیف‌تر شود. کم‌خونی، به‌ویژه در زنان، و مشکلات گوارشی نیز می‌توانند بر حافظه تأثیر بگذارند؛ همچنین اختلال در فلور میکروبی روده و سندرم روده تحریک‌پذیر از عواملی هستند که در ارتباط با ضعف عملکرد گوارش و فراموشی به آنها اشاره شده است.